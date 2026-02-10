DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE * MALTEMPO: «VENTI DI BURRASCA E PIOGGE AL SUD, ALLERTA GIALLA IN SEI REGIONI»

17.00 - martedì 10 febbraio 2026

Una perturbazione in arrivo dall’Atlantico interesserà domani le isole maggiori e l’estremo Sud, con precipitazioni più frequenti ed intense sui versanti tirrenici, associate ad un rinforzo dei venti a prevalente componente occidentale.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalla mattinata di domani, mercoledì 11 febbraio, venti da forti a burrasca occidentali su Sardegna, Sicilia e Calabria con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Attese inoltre precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia e Calabria, specie sui rispettivi settori tirrenici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 11 febbraio, allerta gialla su Calabria, su gran parte della Sicilia e su settori di Basilicata, Lazio, Toscana e Umbria.

Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione.