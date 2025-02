COMMISSIONE EUROPEA * INDUSTRIA SIDERURGICA: PRESIDENTE VON DER LEYEN, «SETTORE DELLA MASSIMA IMPORTANZA, NELLA LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI»

12.23 - martedì 25 febbraio 2025

///

La Presidente von der Leyen annuncia il piano d’azione per l’acciaio e i metalli e il 4 marzo terrà un dialogo strategico sull’acciaio. La Commissione europea istituirà un dialogo strategico sull’acciaio volto a tracciare una rotta decisiva per il futuro dell’industria siderurgica europea. L’iniziativa sottolinea il fermo impegno della Commissione nei confronti di questo settore strategico, riconoscendone il ruolo centrale nell’innovazione, nella crescita, nell’occupazione e nella più ampia autonomia strategica dell’UE.

La Presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato: “L’industria siderurgica è un settore chiave del mercato unico europeo. Allo stesso tempo, si tratta di un settore della massima importanza nella lotta ai cambiamenti climatici. Il dialogo strategico contribuirà a sviluppare un piano d’azione concreto per affrontare le sfide uniche di questo settore nella transizione industriale pulita. Vogliamo garantire che l’industria siderurgica europea sia competitiva e sostenibile nel lungo termine.”

Stéphane Séjourné, Vicepresidente esecutivo per la Prosperità e la strategia industriale, ha dichiarato: “L’Europa ha un piano per la sua industria: dobbiamo produrre di più, dobbiamo produrre pulito e dobbiamo produrre europeo. A partire dai nostri settori più strategici, e l’acciaio è uno di questi. Dobbiamo proteggere il settore siderurgico dalla concorrenza estera sleale e rafforzare la produzione di acciaio europeo pulito. Questo non è solo un bene per il settore siderurgico. È un bene per tutta una serie di altri settori che dipendono dall’acciaio. Questo piano d’azione è pertanto una componente fondamentale della nostra competitività industriale e della nostra sicurezza economica complessiva.”

Il dialogo si baserà sulle fondamenta poste dalla bussola dell’UE per la competitività recentemente pubblicata e dal prossimo patto per l’industria pulita. I principali punti di discussione comprenderanno le modalità per migliorare la competitività e la circolarità, promuovere la transizione pulita, la decarbonizzazione e l’elettrificazione, e garantire relazioni commerciali eque e condizioni di parità a livello internazionale. Ulteriori informazioni sono disponibili nel documento di riflessione che guiderà le discussioni nell’ambito del dialogo strategico.

