BANCA MPS * CDA: «DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE STEFANO DI STEFANO, IN RELAZIONE DI INDAGINI A SUO CARICO»

07.46 - mercoledì 11 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la “Banca”) comunica che il Dott. Stefano Di Stefano, amministratore non indipendente, componente del Comitato Rischi e Sostenibilità, ha rassegnato nella giornata odierna le proprie dimissioni dalla carica, con decorrenza immediata, per ragioni personali e in relazione all’avvio di indagini a suo carico.

La Banca, preso atto della decisione assunta, ringrazia il Dott. Di Stefano per l’attività svolta quale Consigliere di Amministrazione in questi anni.

 

