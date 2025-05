ANM – ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI * INTERCETTAZIONI: «NORMA NON ABROGATA DEVE ESSERE APPLICATA»

15.51 - lunedì 5 maggio 2025

“La polemica legata alla nuova normativa in tema di intercettazioni non ha alcun ragion d’essere. Alcuni parlamentari hanno lamentato un’interpretazione ‘creativa’ da parte della recalcitrante procura di turno, volta a boicottare le intenzioni del legislatore, sottraendo i delitti di concussione, corruzione e simili alla disciplina che limita gli ascolti a 45 giorni. In realtà, la disciplina delle intercettazioni relativa a questi gravi delitti è la stessa prevista per la criminalità organizzata fin dal 2017, per espressa e inequivocabile disposizione di legge”. Lo afferma in una nota la Giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati.

“E’ evidente, pertanto, che non vi è stata, da parte dei magistrati, alcuna interpretazione diretta a svuotare la volontà del legislatore, bensì mera applicazione della legge vigente. Sarebbe stato superfluo, ma si rende purtroppo necessario, ribadire che se una norma non è stata abrogata deve essere applicata. E’ viceversa doveroso sottolineare che, se l’intenzione del legislatore di sottrarre i reati contro la pubblica amministrazione alla più rigorosa disciplina in tema di intercettazioni non è stata fedelmente trasfusa nel testo di legge, non può addossarsi alcuna responsabilità alla magistratura”, conclude la Giunta.