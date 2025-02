ACEA * SETTORE AUTOMOBILISTICO: «È NECESSARIO UN APPROCCIO OLISTICO, PER GUIDARE LA PRODUZIONE A ZERO EMISSIONI»

07.50 - giovedì 20 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

*** TRADUZIONE TESTO IN INGLESE CON GOOGLE TRANSLATE **

È necessario un approccio olistico per guidare la produzione a zero emissioni, la sola regolamentazione non può condurci lì

I produttori e i fornitori di automobili europei hanno incontrato ieri il Commissario Séjourné per discutere di ciò che è necessario per rafforzare l’intera filiera automobilistica, dalle batterie e materie prime essenziali all’energia accessibile e conveniente sia per l’industria che per i consumatori.

Come sottolinea giustamente il rapporto di Mario Draghi, il settore automobilistico è un esempio chiave della “mancanza di pianificazione dell’UE, applicazione di una politica climatica senza una politica industriale”. Il settore automobilistico europeo sta attualmente affrontando una “tempesta perfetta” di feroce concorrenza globale per risorse, finanziamenti, investimenti e clienti essenziali, aggravata dall’aumento dei costi di gestione, da un panorama geopolitico in radicale cambiamento e da un mercato dei veicoli elettrici tutt’altro che maturo. Per garantire la competitività del nostro settore, abbiamo bisogno di un’azione decisa per trasformare il rapporto Draghi in azione attraverso decisioni e riforme reali.

“Il passaggio alle emissioni zero significa molto più di un semplice passaggio da una tecnologia di veicoli a un’altra; abbiamo bisogno di un approccio ecosistemico più ampio che incentivi nuove partnership nella filiera”, ha affermato Sigrid de Vries, Direttore generale dell’ACEA. “Il settore automobilistico è una storia di successo europea, ma regolamentare fasi specifiche della catena del valore non consentirà al nostro settore di guidare questa transizione e mantenere il suo status di polo di produzione automobilistica. Possiamo liberare completamente il nostro vantaggio competitivo solo incentivando e rinnovando il nostro approccio alla regolamentazione. L’Europa dovrebbe essere il polo di produzione di prima scelta per i veicoli a emissioni zero, ma abbiamo bisogno di un cambiamento di mentalità e di una radicale revisione del modo in cui incentiviamo e regoliamo il nostro settore per farlo accadere, in fretta”.

“Senza un supporto mirato, le idee rivoluzionarie non arriveranno mai su strada. Il futuro della mobilità dell’UE dipende dal costruire sulla nostra forza nell’innovazione e garantire che espandiamo e industrializziamo più rapidamente le nuove tecnologie”, afferma Benjamin Krieger, Segretario generale di CLEPA, l’Associazione europea dei fornitori automobilistici. “La regolamentazione deve abbracciare la diversità tecnologica per dare agli ingegneri la libertà di innovare. Un quadro di finanziamento semplificato, con uno stretto allineamento tra il supporto precompetitivo e strumenti come Important Projects of Common European Interest, può aiutare a ridurre il rischio degli investimenti. Abbiamo bisogno di un forte sostegno per le innovazioni in fase iniziale e di un quadro che rafforzi l’interazione tra le tecnologie, come attualmente riflesso nell’elenco delle tecnologie del Net-Zero Industry Act, per accelerare l’implementazione di un’ampia gamma di soluzioni di mobilità sostenibile”.

///

Holistic approach needed to lead zero-emission manufacturing, regulation alone can’t get us there

European auto makers and suppliers yesterday met with Commissioner Séjourné to discuss what’s needed to reinforce the entire automotive value chain, from batteries and critical raw materials to accessible, affordable energy for both industry and consumers.

As Mario Draghi’s report rightly highlights, the automotive sector is a key example of the “lack of EU planning, applying a climate policy without an industrial policy.” The European auto sector is currently facing a ‘perfect storm’ of fierce global competition for critical resources, funding, investments and customers, compounded by rising costs of doing business, a radically changing geopolitical landscape, and an electric vehicle market that is far from mature. To ensure our sector’s competitiveness we need firm action to turn the Draghi report into action through real decisions and reforms.

“The shift to zero-emissions means far more than a simple switch from one vehicle technology to another; we need a broader ecosystem approach that incentivises new value chain partnerships,” stated Sigrid de Vries, ACEA Director General. “The automotive sector is a European success story, but regulating specific steps of the value chain will not enable our sector to lead this transition and maintain its status as an automotive manufacturing hub. We can only fully unleash our competitive edge by incentivising and revamping our approach to regulating. Europe should be the first-choice manufacturing hub for zero-emission vehicles, but we need a mindset shift and dramatic overhaul of how we incentivise and regulate our industry to make it happen, fast.”

“Without targeted support, groundbreaking ideas will never hit the road. The future of EU mobility depends on building on our strength in innovation and ensuring we scale and industrialise new technologies faster,” says Benjamin Krieger, Secretary General of CLEPA, the European Association of Automotive Suppliers. “Regulation must embrace technology diversity to give engineers the liberty to innovate. A streamlined funding framework, with close alignment between pre-competitive support and instruments like Important Projects of Common European Interest, can help derisk investment. We need strong backing for early-stage breakthroughs and a framework that strengthens the interplay between technologies —as currently reflected in the technology list of the Net-Zero Industry Act—to accelerate the rollout of a wide range of sustainable mobility solutions.”