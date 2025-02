“TERME LEVICO VETRIOLO SRL“ * NUOVA GESTIONE COMPLESSO TERMALE: «GIANPIERO PASSAMANI PRESIDENTE, ZAIRA VICENZI VICE»

19.34 - mercoledì 12 febbraio 2025

Sarà la Terme Levico Vetriolo srl (TLV) a guidare le attività delle terme levicensi nel 2025. La nuova società è stata costituita stamane a Borgo Valsugana presso lo studio del notaio Valerio Auriemma per volontà dei soci fondatori Massimo Oss, noto imprenditore perginese del settore turistico con la sua società Mamo srl e da Mirko Pellegrini, imprenditore trentino altrettanto noto nel settore edile con la sua Mak 1 srl.

La costituzione della nuova società è propedeutica al passaggio di consegne dalla proprietà attuale, la Levico Terme spa presieduta dal 2022 dal levicense Alberto Passerini. La firma è prevista per il 19 febbraio prossimo e dal successivo primo marzo la nuova società guiderà la gestione del complesso termale levicense. Alla presidenza delle nuove terme sarà Gianpiero Passamani già sindaco di Levico e consigliere provinciale che ha accettato con entusiasmo il prestigioso incarico.

Alla direzione generale è previsto il ritorno del dottor Paolo Defant, che già aveva ricoperto tale incarico anni fa e negli ultimi cinque anni ha diretto Risto3. Sua vice Zaira Vicenzi, storica collaboratrice di Oss.

A detta dei due soci fondatori, la scelta di Defant è motivata dalla sua conoscenza pregressa delle attività termali e dalle sue capacità manageriali ritenute indispensabili per il rilancio e lo sviluppo del prodotto termale e medico nell’ottica del progetto preannunciato giorni fa dallo stesso Oss. . Alla direzione sanitaria è confermata per le sue ben note capacità la dottoressa Patrizia Manica, colonna portante delle terme, mentre l’area amministrativa e finanziaria sarà in capo a Paola Dellai. Nei prossimi giorni sono previsti i contatti per l’individuazione del personale necessario a preparare l’apertura fissata per il 12 aprile prossimo.

Le attività del complesso termale si avvarranno dell’opera di un Comitato di saggi, formato da esperti e tecnici del settore termale e medico, con il compito di affiancare il consiglio di amministrazione ed il management per i progetti di rilancio del comparto termale levicense.