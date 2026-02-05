TELEPASS * MONTAGNA: «MADONNA DI CAMPIGLIO – PAGANELLA – ROCCARASO GUIDANO LA CLASSIFICA DELLE LOCALITÀ SCIISTICHE PIÙ CERCATE ON-LINE»

16.41 - giovedì 5 febbraio 2026

MONTAGNA: OSSERVATORIO TELEPASS, CRESCONO WEEKEND E METE DI PROSSIMITÀ, RICERCHE ONLINE +5%

3 milioni di ricerche online nel 2025: cresce l’interesse per montagna, sci e skipass

Madonna di Campiglio, Paganella e Roccaraso guidano la classifica delle località sciistiche più cercate online

Meno settimana bianca tradizionale, più soggiorni brevi e frequenti: cambia il modo di vivere la montagna

Roma, 5 febbraio 2026 – L’interesse online per la montagna cresce e mostra un cambiamento nei comportamenti di scelta, sempre meno legati alla “tradizionale” settimana bianca e sempre più orientati a esperienze brevi e ripetute. Nel 2025 le ricerche online legate a montagna, sci e skipass mostrano una domanda digitale in evoluzione, con le località alpine tradizionali che consolidano il proprio posizionamento e alcune destinazioni che registrano forti accelerazioni di attenzione online, spesso legate a dinamiche mediatiche e di visibilità sul web. Un segnale che conferma il ruolo dei canali digitali come anticipatori di trend, curiosità e comportamenti di scelta.

Raggiungono quota 2.928.000 le ricerche online legate a montagna, sci e skipass registrate nel 2025, in aumento del +5% rispetto allo stesso periodo del 2024, quando il volume si attestava a 2.787.000 ricerche. Il dato complessivo conferma come l’interesse per la montagna si distribuisca lungo l’arco dell’anno e continui a esercitare un forte richiamo, non solo per le vacanze invernali tradizionali, ma anche per soggiorni brevi, weekend ed esperienze legate al benessere e alla natura.

È quanto emerge dal nuovo studio dell’Osservatorio Telepass, società del Gruppo Mundys e leader nel telepedaggio e nella mobilità integrata, che analizza il comportamento di ricerca online nel 2025 in relazione alle principali località ecomprensori sciistici italiani e stranieri per individuare i trend emergenti del turismo montano. Lo Studio è nato nell’ambito della collaborazione tra Moveo, il magazine di viaggi e mobilità di Telepass, e Seed Digital.

NEL 2025 CRESCE L’INTERESSE ONLINE PER LE DESTINAZIONI ITALIANE, TRA METE STORICHE E NUOVI PICCHI DI VISIBILITÀ DIGITALE – La classifica delle destinazioni sciistiche più cercate online vede al primo posto Madonna di Campiglio, con circa 170 mila ricerche, in crescita dell’8% rispetto all’anno precedente. La località si conferma tra i principali poli di interesse del turismo alpino italiano, grazie a un posizionamento consolidato che integra sci, ospitalità ed eventi. Al secondo posto si posiziona Paganella, con 145 mila ricerche e un incremento del 12% su base annua, a conferma di un interesse in crescita verso comprensori che abbinano qualità dell’offerta, accessibilità e attenzione ai servizi per le famiglie. Completa il podio Roccaraso, con 135 mila ricerche, che registra la crescita più marcata dell’intera analisi (+28%). Un dato che segnala un picco di attenzione online intorno alla località, riconducibile a dinamiche di visibilità digitale e fenomeni di interesse mediatico. Fuori dal podio si collocano le Dolomiti, con 119 mila ricerche (+17%), mentre Livigno si conferma tra le mete più cercate con 109 mila ricerche.

APPENNINO E METE “DI PROSSIMITÀ”: LA CRESCITA PIÙ MARCATA DELL’INTERESSE ONLINE – Tra i trend più significativi che emergono dall’Osservatorio Telepass spicca il forte aumento d’interesse online per le località appenniniche e per le mete considerate di “prossimità”, più facilmente raggiungibili e adatte anche a soggiorni brevi. Oltre al caso di Roccaraso, l’analisi delle ricerche online evidenzia una crescita decisa per Campo Felice (+37%) e Ovindoli (+34%), mentre Campo Imperatore registra il picco più elevato dell’intero campione, con un incremento dell’89% su base annua. Un andamento che segnala un’attenzione digitale sempre più concentrata su destinazioni vicine ai grandi bacini urbani e caratterizzate da un’offerta flessibile.

NORD ITALIA: GRANDI COMPRENSORI E NUOVE DINAMICHE DI INTERESSE ONLINE – Nel Nord Italia emerge un quadro articolato, in cui i grandi comprensori storicamente più strutturati continuano a concentrare i principali volumi di ricerca, accanto a nuove dinamiche di interesse digitale. Il Trentino-Alto Adige si conferma la regione più rappresentata nella classifica delle ricerche online, con numerose località presenti nella top 20. Accanto a mete consolidate come Madonna di Campiglio, si osserva una crescita dell’interesse online per Folgaria e per Cortina d’Ampezzo, che registra un incremento del 10% rispetto al 2024. In Lombardia, destinazioni iconiche come Livigno, Bormio e Piani di Bobbio mantengono volumi di ricerca elevati e sostanzialmente stabili su base annua. In Piemonte, infine, si distinguono per le dinamiche di crescita Prato Nevoso (+44%) e Limone Piemonte (+45%), segnalando un rafforzamento dell’attenzione online per alcune località del nord-ovest.

DESTINAZIONI ESTERE: INTERESSE ONLINE COSTANTE E NUOVE ALTERNATIVE – Sul fronte delle destinazioni sciistiche oltreconfine, l’analisi delle ricerche online mostra un interesse sostanzialmente stabile per mete storicamente apprezzate dal pubblico italiano, come St. Moritz e Montgenèvre, che continuano a concentrare volumi di ricerca elevati. Da segnalare anche la crescita di Nassfeld, in Austria, che registra un incremento del 15%.

L’ACCESSIBILITÀ DELLE DESTINAZIONI LEVA PER IL TURISMO MONTANO – L’analisi dei trend conferma come la mobilità sia un fattore abilitante delle scelte turistiche, soprattutto per esperienze tematiche e spostamenti di breve durata. In questo contesto, i dati sulle ricerche online evidenziano una crescente attenzione per destinazioni facilmente raggiungibili, in coerenza con la diffusione di weekend e soggiorni brevi. I servizi di mobilità integrata contribuiscono a rendere più fluidi gli spostamenti verso destinazioni montane e territori a vocazione turistica, intercettando una domanda sempre più orientata a city break, viaggi multi-destinazione e combinazioni auto-treno.