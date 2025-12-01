STUDIO PAROLIAMO ED ASSOCIAZIONE COESI * SCUOLA INFANZIA VANNETTI «PRESENTATO IL PROGETTO “SCREENING E POTENZIAMENTO PREREQUISITI SCOLASTICI»

18.47 - lunedì 1 dicembre 2025

Presentato oggi alla Scuola dell’Infanzia Vannetti il progetto “Screening e potenziamento dei prerequisiti scolastici per l’ultimo anno della scuola dell’infanzia”.

Si è svolto questa mattina, presso la Scuola dell’Infanzia equiparata Vannetti di Rovereto, l’incontro di presentazione del progetto “Screening e potenziamento dei prerequisiti scolastici per l’ultimo anno della scuola dell’infanzia”, promosso dallo Studio ParoliAMO e l’Associazione COESI.

Il presidente della Scuola dell’Infanzia Vannetti, Giorgio Rella, ha aperto l’evento accogliendo i presenti con un caloroso saluto e introducendo i temi centrali della giornata. All’evento hanno preso parte l’Assessore provinciale all’istruzione Francesca Gerosa e l’Assessora comunale Silvia Valduga, che hanno visitato la scuola e approfondito gli obiettivi del progetto.

Nel corso della mattinata sono state illustrate da Alessandro Laghi, Direttore COESI, Chiara Abbadessa, Responsabile Studio ParoliAMO e Alessandra Bianchi, Coordinatrice pedagocica le finalità e le modalità operative del progetto, nato in risposta all’aumento, registrato negli ultimi anni in Trentino, delle diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).

L’iniziativa si propone di prevenire possibili difficoltà future, promuovendo il benessere dei bambini e supportando uno sviluppo armonico attraverso l’individuazione precoce di eventuali fragilità.

Il percorso si articola in varie fasi:

• osservazione dei bambini nel contesto scuola;

• screening standardizzati dei prerequisiti necessari per il passaggio alla scuola primaria;

• attività di potenziamento dedicati alle fatiche dei bambini;

• collaborazione costante tra docenti, specialisti e famiglie, considerata elemento essenziale per un intervento efficace e condiviso.

La positiva partecipazione delle istituzioni provinciali e comunali conferma l’importanza del lavoro sinergico tra scuola, famiglie e professionisti nella costruzione di ambienti educativi attenti ai bisogni evolutivi dei più piccoli.