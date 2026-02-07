SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * «VALANGA TRA VAL DI FIEMME E SAN MARTINO, QUATTRO SCIALPINISTI COINVOLTI IN ZONA FORCELLA CEREMANA» (FOTO E VIDEO)

17.50 - sabato 7 febbraio 2026

Sabato 7 febbraio 2026 una valanga si è staccata verso le ore 12:30 lungo il canale che scende da Forcella Ceremana verso il lago di Paneveggio, al confine tra la Val di Fiemme e San Martino, coinvolgendo quattro scialpinisti residenti in Primiero, di età comprese tra i 30 e i 40 anni.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 12:30 da uno dei quattro coinvolti.

La Centrale Unica di Emergenza ha inviato due elicotteri operativi, attivando in un primo momento la Stazione di Moena e di San Martino del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino e UCV Polizia di Stato di Moena, in un secondo momento anche le stazioni di Fiemme e Fiera del CNSAS.

A disposizione le stazioni di Caoria e Levico.

Gli elicotteri hanno sbarcato le loro rispettive equipe per tornare a Moena e San Martino e recuperare ulteriore personale a disposizione.

L’intervento degli operatori ha portato al recupero totale dei coinvolti: due illesi, un travolto che ha riportato politraumi e un infortunato all’arto inferiore, prontamente elitrasportati rispettivamente all’Ospedale Santa Chiara di Trento e all’Ospedale di Cavalese, mentre i due illesi sono rientrati in Primiero.

Al termine dell’intervento di recupero è stata eseguita una bonifica finale con supporto delle unità cinofile e Artva su terreno, e con Artva da elicottero.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, alla luce degli eventi valanghivi di questi giorni, raccomanda una prudente pianificazione dei propri itinerari, consultando il bollettino valanghe e valutando attentamente le zone ad alto rischio.

