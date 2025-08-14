PAT * «CANAZEI CONNESSA ALLA RETE PUBBLICA FIBRA OTTICA, COME DA PROGETTO BANDA ULTRA LARGA»

10.31 - giovedì 14 agosto 2025

Da inizio agosto, la rete pubblica in fibra ottica ha raggiunto il Comune di Canazei e le sue 1590 unità immobiliari.

Con il centro della val di Fassa sono ad oggi 158 i Comuni trentini serviti con tecnologia FTTH (Fiber To The Home).

Il collegamento FTTH garantisce la migliore soluzione sul mercato per stabilità e velocità, consentendo di portare la fibra ottica direttamente nelle abitazioni.

Per le aree più isolate, la modalità FWA (Fixed Wireless Access, via radio) rappresenta un’alternativa affidabile che assicura comunque un accesso a banda ultra larga.

Considerando entrambe le tecnologie, i Comuni connessi in Ftth e Fwa salgono a 162 su un totale di 166.

Il Progetto Banda Ultra Larga (BUL), promosso da Infratel e realizzato in Trentino da Open Fiber, in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento e Trentino Digitale, ha l’obiettivo di ridurre il digital divide nelle aree bianche.

In particolare, Trentino Digitale ha messo a disposizione infrastrutture come i cavidotti, contribuendo a ridurre significativamente i costi e i tempi di realizzazione della rete pubblica.

Grazie all’infrastruttura pubblica in fibra ottica, le famiglie e le imprese (in particolare quelle turistiche) di Canazei possono ora beneficiare di una connessione ultraveloce, stabile e affidabile.

Per attivare il servizio, i residenti possono seguire questi semplici passaggi:

1️⃣ Verificare la copertura del proprio numero civico sul sito di Open Fiber, a questa pagina https://openfiber.it/verifica-copertura/

2️⃣ Scegliere l’operatore e il piano tariffario desiderato.

3️⃣ Inviare la richiesta di attivazione al fornitore selezionato.

Per assistenza, gli utenti possono contattare Open Fiber attraverso il servizio dedicato disponibile al link: https://openfiber.it/contattaci/.

Maggiori dettagli sulla diffusione della fibra ottica in Trentino sono disponibili sul portale www.trentinoinrete.it.

Questo ulteriore passo testimonia l’impegno nel portare innovazione digitale alle comunità locali, garantendo una connettività all’avanguardia per un Trentino sempre più connesso.