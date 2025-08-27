COMUNE DI BOLZANO * «RAFFORZAMENTO DELLA STRUTTURA DEL SINDACO, NUOVA UNITÀ PROGETTUALE»

13.01 - mercoledì 27 agosto 2025

Innovazione organizzativa per sostenere linee e obiettivi strategici dell’amministrazione

Per affrontare le nuove progettualità promosse dal Sindaco Claudio Corrarati, che vanno oltre la gestione ordinaria delle attività di staff, l’amministrazione comunale ha deciso di rafforzare la propria organizzazione con la creazione di una nuova Unità progettuale agile e multidisciplinare.

In questa prospettiva, l’amministrazione cittadina ha deciso di riorganizzare l’attuale assetto, affiancando al Sindaco una nuova unità agile e multidisciplinare, con il compito di accompagnarlo nella gestione dei progetti strategici a breve e lungo termine, caratterizzati da trasversalità e dalla necessità di coordinare diversi portatori di interesse interni ed esterni all’amministrazione. Tra le iniziative che vi confluiranno, figurano, ad esempio, l’Economia della Notte e il Controllo di Vicinato.

Alla nuova Unità sarà inoltre assegnata la gestione degli eventi strategici della città, sia quelli organizzati direttamente dal Comune, che quelli autorizzati dall’Ente. Si tratta di un passaggio fondamentale verso l’attivazione di uno sportello unico per le autorizzazioni degli eventi; una semplificazione attesa da tempo dalle associazioni e dagli operatori del settore.

La guida della nuova unità sarà affidata a Sabrina Michielli, già responsabile della Struttura del Sindaco, con lunga esperienza nel management progettuale in ambito culturale, pubblico e privato. Contestualmente, la direzione della Struttura organizzativa del Sindaco sarà assunta ad ottobre da Marcella Macaluso, che ha già ricoperto questo ruolo in precedenti legislature e che oggi porta con sé un bagaglio di competenze e di esperienze professionali accumulato in questi anni in ruoli diversi.