PALAZZO TRENTINI * ASSOCIAZIONE STELLA D’ORO: PRESIDENTE SOINI, «AD ALA LA FESTA PER IL 35° ANNO, UN PREZIOSO PATRIMONIO DI VALORE UMANO»

18.07 - domenica 21 settembre 2025

Il presidente del Consiglio provinciale di Trento, Claudio Soini, stamane ha voluto esserci – nella sua Ala – per la festa del 35° anno di vita dell’Associazione Stella d’Oro della Bassa Vallagarina. Santa Messa, inaugurazione dei nuovi mezzi in dotazione, simulazione di un intervento assieme ai vigili del fuoco volontari di Ala, infine un brindisi.

Soini ha tributato alla Stella d’Oro e al suo presidente Nicola Marcantonio parole di assoluto elogio per il lavoro quotidiano assicurato alla comunità e per la dimostrazione continua di solidarietà, di efficienza, di disponibilità, che rendono orgogliosa l’Autonomia trentina di poter contare su questo prezioso patrimonio di valore umano.