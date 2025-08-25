MUSE – TRENTO * MONTE BONDONE: «CON ORESTE CASTAGNA E LE SUE “FIABE DAL BOSCO” SI CHIUDE IL PROGRAMMA “LA MUSICA DELLE STELLE”, IL 29/8 ORE 20.00»

10.52 - lunedì 25 agosto 2025

Con Oreste Castagna e le sue “Fiabe dal bosco” si chiude il programma di “La Musica delle Stelle”. Venerdì 29 agosto 2025, ore 20.00 alla Terrazza delle Stelle – Viote del Monte Bondone.. Con Oreste Castagna e il Quintetto fiato Orobie.

Finale in grande stile per la rassegna Musica delle Stelle, che venerdì 29 agosto alle 20 alla Terrazza delle Stelle metterà in scena il progetto FIABE DAL BOSCO, un viaggio musicale immersivo pensato per un pubblico trasversale, in grado di coinvolgere bambine/i e persone adulte e avvicinarle alla musica classica attraverso la magia della narrazione e il fascino delle grandi composizioni.

Un programma coinvolgente che accosta la potenza evocativa delle suite di Grieg alla straordinaria capacità narrativa di Prokofiev, culminando in un classico intramontabile per tutte le età: Pierino e il lupo, eseguito da un quintetto di fiati dal vivo – il Quintetto di Fiati “Orobie” – e narrato da una voce d’eccezione, quella dell’attore, conduttore e autore Oreste Castagna, volto noto, tra le altre cose, dei programmi di Rai Yoyo e della Melevisione. Al termine del concerto, come di consueto, le osservazioni astronomiche condotte da esperte e esperti del MUSE.

Il programma del concerto spazia dalle musiche di Edvard Grieg (1843 – 1907), Peer Gynt, op. 46 – Suite n. 1 con i brani: Il mattino, La morte di Åse, Danza di Anitra e Nell’antro del re della montagna, a Sergej Prokofiev (1891 – 1953) con la Marcia op. 99 e Pierino e il lupo, op. 67, considerata una delle più riuscite composizioni musicali dedicate all’infanzia, scritta nel 1936, con un testo dello stesso Prokof’ev. Nella composizione, ogni personaggio della storia è rappresentato da uno strumento e da un tema musicale preciso, rendendo la narrazione facile da seguire e appassionante e consentendo alla musica di parlare direttamente all’immaginazione, diventando più potente delle parole.

Oreste Castagna – Attore e narratore

Volto amato da generazioni di bambine bambini grazie ai suoi programmi Rai (L’Albero Azzurro, Melevisione, Oreste che storia), è anche autore, regista e formatore teatrale. Per dieci anni ha dato voce a Dodò, l’amatissimo uccellino de L’Albero Azzurro

La sua interpretazione dà vita a un racconto che unisce professionalità artistica e capacità di coinvolgimento emotivo.

Quintetto di Fiati “Orobie”

Formato da musiciste e musicisti bergamaschi di consolidata esperienza cameristica e orchestrale, il Quintetto Orobie è vincitore di prestigiosi concorsi internazionali e protagonista di progetti di divulgazione musicale su scala nazionale.