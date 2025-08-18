Popular tags: featured 20
MORTE DOTTOR COMMENDATORE PAOLO CHIOSSONE, GIÀ QUESTORE DI TRENTO: «I FUNERALI A TRENTO IL 21 AGOSTO, ORE 10.00»

12.55 - lunedì 18 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

È tornato alla Casa del Padre il Dott. Comm. Paolo Chiossone, Già Questore della Polizia di Stato, a Trento.

Lo ricordano con amore e affetto la moglie Gianna, i figli Luca e Flavia, i nipoti, i pronipoti e parenti tutti.

La cerimonia funebre avrà luogo presso il Cimitero Monumentale di Trento giovedì 21 agosto alle ore 10.00.

Seguirà la cremazione.

Le ceneri del nostro caro saranno deposte nel cimitero di Strigno.

Si ringraziano per le cure prestate il dott. Alessandro Biotti che lo ha amorevolmente seguito, tutti i dottori, gli infermieri ed il personale del reparto di lungodegenza dell’ospedale San Camillo di Trento con particolare riconoscenza a Suor Claudia per la sua amorevole e costante presenza.

Si ringrazia per la partecipazione.

 

Nota di redazione:

Il dottor Chiossone, deceduto all veneranda età di 103 anni, è stato lucidissimo fino alla fine. Spesso andava a trovare Questori e Commissari del Governo di Trento.

 

 

