MAESTRI (CONSIGLIO PAT – PD) – NOMINE: «DOPPIO RUOLO DI DIRIGENTE PROVINCIALE E ASSESSORE TECNICO, INCOMPATIBILITÀ E INDIFFERENZA»

INCOMPATIBILIÀ E INDIFFERENZA

Lucia Maestri interroga sul doppio ruolo di dirigente provinciale e assessore tecnico

Già negli scorsi mesi, la Cons.a del PD del Trentino Lucia Maestri aveva sollevato il problema della palese incompatibilità che interessa l’attuale dirigente di un Servizio della Provincia autonoma di Trento chiamato a ricoprire contemporaneamente anche il ruolo di assessore tecnico in un Comune trentino.

Posto che, com’è ormai consolidata prassi, la Giunta provinciale non risponde – o dilata all’infinito i tempi – a quesiti impegnativi e fors’anche imbarazzanti, la Consigliera Maestri ha deciso comunque di reiterare gli interrogativi relativi a questa situazione particolare ed illegittima, in nome di una necessaria esigenza di trasparenza, anche in ossequio alle vigenti disposizioni di legge che regolano tali problemi e vietano ogni forma di doppio incarico. Nulla di personale ovviamente, ma solo una ineludibile

domanda di chiarezza per conoscere le ragioni della mancata risposta ad una identica interrogazione presentata nei mesi scorsi; i motivi della non applicazione del disposto della legge n. 7/1997 in materia di incompatibilità e di doppio incarico e, infine, i tempi previsti ottemperare alle disposizioni di legge e giungere quindi alla soluzione del problema segnalato.