FSI – FERROVIE STATO ITALIANE * TN-AA – GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI: «16 TRENI STRAORDINARI, 400 BUS AL GIORNO E 59 ADDETTI ALL’ASSISTENZA ALLA CLIENTELA IN 10 STAZIONI»

17.50 - venerdì 6 febbraio 2026

GRUPPO FS, TRENTINO-ALTO ADIGE: PIANO STRAORDINARIO PER I GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALI.

Frecciarossa diretto a Malpensa Aeroporto, 16 Regionali straordinari e oltre 400 bus al giorno dedicati agli spostamenti verso le sedi olimpiche.

59 addetti all’assistenza alla clientela in 10 stazioni; a Trento e Valdaora infopoint dedicati ai Gioch. 35 persone di FS Security impegnate ogni giorno, 40 nelle fasi di chiusura Olimpiadi e inaugurazione Paralimpiadi tecnici RFI monitoreranno le linee ferroviarie per facilitare la mobilità e la sicurezza

Il Gruppo FS Italiane attiva in Trentino-Alto Adige un piano straordinario per assicurare una maggiore mobilità e sicurezza durante lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.

PIÙ COLLEGAMENTI CON FRECCIAROSSA E FRECCIALINK

Frecciarossa, nei weekend dal 7 febbraio al 15 marzo 2026, raggiungerà Malpensa Aeroporto con collegamenti diretti da Milano a Venezia/Udine.

A partire dal 31 gennaio al 23 febbraio e dal 28 febbraio al 16 marzo 2026, oltre la conclusione dei Giochi, i servizi intermodali FrecciaLink “treno+bus” garantiranno collegamenti giornalieri con Cortina d’Ampezzo e il Cadore, Tesero e Predazzo. L’offerta verso Cortina d’Ampezzo consentirà di partire in Frecciarossa da grandi centri come Milano, Napoli, Roma, Firenze, Bologna e Padova, e proseguire da Venezia Mestre con il servizio bus. Inoltre, partendo da Roma, Firenze, Bologna e Verona e scendendo a Ora (Bolzano), sarà possibile raggiungere la Val di Fiemme con bus fino a Tesero, nuova fermata FrecciaLink, e Predazzo. In Trentino-Alto Adige 59 addetti ai servizi di accoglienza e assistenza saranno presenti con presidi in 10 stazioni (Trento, Rovereto, Bolzano, Bressanone, Brunico, Merano, Ora, Vipiteno, San Candido, Valdaora). Nelle stazioni di Trento e Valdaora sono presenti anche infopoint dedicati ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.

TRENITALIA E BUSITALIA PER GLI ATLETI

Per gli atleti, gli staff sportivi e gli accreditati sono previsti circa 50 treni charter e più di 400 bus al giorno dedicati agli spostamenti verso le sedi olimpiche. Saranno anche disponibili oltre 50 mila posti riservati per l’evento sui treni Alta Velocità nelle principali tratte interessate, in particolare Milano-Venezia e Milano-Trento.

L’OFFERTA DI REGIONALE DI TRENITALIA

Regionale di Trenitalia, in accordo con la Provincia Autonoma di Bolzano, ha attivato 16 treni straordinari per favorire gli spostamenti verso le località sede delle gare sportive. Nello specifico, si tratta di 9 corse sulla linea Brennero – Verona e 7 tra le stazioni di Fortezza e San Candido. Le corse aggiuntive saranno in circolazione fino al 22 febbraio. I treni straordinari, aggiuntivi rispetto ai collegamenti esistenti, estendono ulteriormente l’orario del servizio, dando alle persone una maggiore mobilità nei giorni di gara e per gli eventi organizzati a contorno della manifestazione olimpica.

IL POTENZIAMENTO DI FS SECURITY

Anche FS Security rafforza il proprio organico. Il personale del nuovo presidio FS Security del Trentino-Alto Adige sarà impegnato quotidianamente con 35 persone che effettueranno attività di controllo e presidio a terra, con operatori presenti costantemente nei punti strategici delle stazioni delle linee ferroviarie del Brennero e della Val Pusteria. Durante le fasi più intense di chiusura dei Giochi Olimpici e inaugurazione dei Giochi Paralimpici, l’organico di FS Security arriverà fino a 40 persone. La presenza costante del personale di FS Security rappresenta un modello efficace di vigilanza e prevenzione, confermando l’impegno del Gruppo FS nella tutela dei viaggiatori e nella gestione di grandi eventi con un’alta affluenza.

UNA VISIONE DI MOBILITÀ CHE SI FA SIMBOLO: L’EREDITÀ DI “PENSIERO BINARIO”

Il percorso del Gruppo FS verso Milano Cortina 2026 si arricchisce anche di una dimensione simbolica espressa dall’installazione “Pensiero Binario”, esposta a Cortina d’Ampezzo durante il periodo dei Giochi. L’opera interpreta il binario ferroviario come un segno identitario e universale, capace di trasformarsi da infrastruttura tecnica a linguaggio del viaggio, della connessione e del futuro. Attraverso una forma iconica e riconoscibile, nata dall’incontro tra rigore ingegneristico e sensibilità progettuale, il binario diventa metafora della missione del Gruppo FS: unire territori, accompagnare persone, promuovere una mobilità integrata e sostenibile. Le proiezioni video di Frecciarossa che arricchiscono l’installazione evocano la qualità, la velocità e il comfort del viaggio ferroviario, elementi che trovano un riscontro concreto nei servizi potenziati messi in campo nel Veneto per garantire accessibilità, efficienza e sicurezza durante tutte le fasi olimpiche. “Pensiero Binario”, nato in occasione della Design Week 2025 e ora protagonista in un contesto internazionale, diventa così un ponte tra tradizione e innovazione, restituendo centralità all’infrastruttura come spazio di relazione e progresso e raccontando l’impegno del Gruppo FS nel lasciare al Paese un’eredità duratura anche oltre l’orizzonte dei Giochi.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana garantiranno un presenziamento e monitoraggio delle linee ferroviarie per tutta la durata dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.