FBK – FONDAZIONE BRUNO KESSLER * ATTIVITÀ: «NESSUNA COLLABORAZIONE DIRETTA CON ISTITUZIONI O AZIENDE ISRAELIANE, NEGLI ULTIMI TRE ANNI»

20.06 - lunedì 22 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Nota su presunte collaborazioni della Fondazione Bruno Kessler (FBK) con istituzioni israeliane. La Fondazione Bruno Kessler (FBK) svolge numerosi progetti di ricerca e innovazione in collaborazione con istituzioni accademiche, centri di ricerca e imprese, sia in Italia che a
livello internazionale. Le collaborazioni con Università, Istituzioni e Centri di ricerca consentono alla Fondazione Bruno Kessler di confrontarsi su temi scientifici di interesse comune, mentre le attività innovative con le aziende contribuiscono a sostenere nuove iniziative di
ricerca mediante accordi di trasferimento tecnologico.

Tutte le attività svolte in FBK sono orientate a generare valore sociale e a produrre un impatto concreto, accompagnando l’innovazione tecnologica con responsabilità etica nel contesto della comunità scientifica internazionale. In questo quadro generale, riteniamo opportuno fornire un chiarimento ufficiale in merito a presunti rapporti con istituzioni o aziende israeliane.

La Fondazione Bruno Kessler ha effettuato una verifica interna sulle proprie attività degli ultimi tre anni e in tale periodo possiamo confermare che non ha rapporti contrattuali diretti con enti, istituzioni o aziende israeliane.

 

*

Ing. Andrea Simoni
Segretario generale
Fondazione Bruno Kessler

