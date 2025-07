DIVINA (FORZA ITALIA – TRENTINO) * SICUREZZA A TRENTO: «STAZIONE FERROVIARIA, SERVONO PIÙ AGENTI»

12.47 - domenica 27 luglio 2025

Non si può lasciare inosservato il messaggio lanciato dal Sindacato di Polizia SIAP in merito alle capacità operative delle Forze dell’Ordine a Trento. Bisogna subito mettere mano agli organici!!!

Bisogna arrivare a coprire anche i turni serali e, finché arrivano o partono treni, dev’essere garantita la presenza di Agenti presso la stazione ferroviaria. Non si tratta solo di limitare il degrado del sito ma di garantire la sicurezza di ogni passeggero in partenza o in arrivo a Trento. Gli episodi di violenze sono ormai innumerevoli e ben noti alla cronaca.

L’appello del Segretario SIAP Corradini non rappresenta soltanto l’esigenza del sindacato di tutelare i rispettivi lavoratori ma la necessità di avere una quantità di Agenti sufficienti per svolgere adeguatamente le mansioni affidategli.

Rispondere a questo appello significa soprattutto garantire tranquillità a tutti i viaggiatori. Come Forza Italia abbiamo attivato i nostri canali per dare risposte a queste esigenze.

*

Sergio Divina (portavoce di Forza Italia per il Trentino)