“DEGUSTANAGO“ E “DEGUSTATORBOLE“ 2025: «A NAGO-TORBOLE (TN) IL PROGETTO COLLETTIVO TRA SAPORI – TERRITORIO – EMOZIONI (23 AGOSTO E 6 SETTEMBRE)»

L’ultima edizione di DegustaNago Torbole risale al 2019. Poi, come tutti ben sappiamo, le nostre vite sono state condizionate dall’epidemia di COVID-19; un periodo di sospensione, incertezza e distanziamento che ci ha costretti a interrompere eventi e momenti di socialità. Dopo il ritorno alla normalità, numerose persone ci hanno richiesto di ripristinare quella bellissima manifestazione enogastronomica, ma le condizioni non erano ancora ideali. Ora, finalmente, siamo pronti a tornare!

L’estate 2025 segna il grande ritorno di un appuntamento amato e atteso, un “grande classico” dell’estate torbolana, che si rinnova con un format tutto nuovo per offrire emozioni diverse. Nasce così un evento “sdoppiato”: DegustaNago e DegustaTorbole, due serate distinte ma complementari.

Organizzati dal Comune di Nago-Torbole, in collaborazione con il Consorzio Esercenti Nago Torbole e con il fondamentale contributo dei volontari delle associazioni locali, questi eventi vogliono celebrare il gusto e le peculiarità di due luoghi unici attraverso l’enogastronomia, la musica, la cultura e la bellezza del nostro territorio.

DegustaNago si svolgerà sabato 23 agosto 2025 (in caso di maltempo rinviato a domenica 24). Si tratta di un’esperienza unica nel centro storico di Nago. A partire dalle ore 19:30 (con ultimo accesso al percorso enogastronomico alle 21:00) prenderà vita una cena itinerante composta da diverse tappe distribuite tra le piazze e gli angoli più suggestivi del centro storico.

Un’occasione per scoprire o riscoprire i sapori autentici del Trentino, con un menù appositamente elaborato dall’Associazione Cuochi del Trentino e accompagnato da una selezione di vini abbinati ad ogni piatto. Lungo il percorso, musica dal vivo e intrattenimenti renderanno ancora più magica l’atmosfera, trasformando Nago in un palcoscenico a cielo aperto. E per concludere in bellezza, all’ultima tappa il dessert verrà servito accompagnato da una spettacolare sorpresa: “Lo spettacolo di fontane danzanti Acqua e Fuoco”, con giochi di luci e colori che lasceranno tutti a bocca aperta.

La quota di partecipazione è di € 35,00 a persona (più una cauzione di € 5,00 per il bicchiere in vetro), € 12,00 per bambini fino a 12 anni e gratuito per i bambini da 0 a 3 anni. Inoltre, il Comune sta predisponendo degli stalli auto dedicati per agevolare la partecipazione e garantire un’esperienza comoda e piacevole.

DegustaTorbole si svolgerà sabato 6 settembre 2025 (in caso di maltempo rinviato a domenica 7). Un evento pensato per chi desidera vivere una serata romantica ed elegante, immersi nella bellezza senza tempo del lungolago Conca d’Oro, recentemente rimodernato. DegustaTorbole sarà infatti una cena romantica servita. Il menù sarà preparato da una società di catering di alto livello, con l’aiuto dei volontari delle associazioni locali, e studiato ad hoc per regalare un’esperienza unica. Ogni portata sarà accompagnata da vini selezionati, abbinati con cura per esaltare ogni sapore. La serata sarà impreziosita da un sottofondo musicale e culminerà con una sorpresa “luminosa” fatta di scenografie d’acqua e luce, per un finale suggestivo e indimenticabile in una cornice da favola.

La quota di partecipazione è di € 50,00 a persona, un investimento in emozioni, che vi regalerà una “cartolina di cui rimarrà traccia nei ricordi per molti anni”.

Per ambedue gli eventi la prenotazione è vivamente consigliata, sia per questioni organizzative che per garantire la migliore esperienza possibile. È possibile prenotare attraverso il canale di GardaDomoliti

www.gardatrentino.it/DegustaNago

www.gardatrentino.it/DegustaTorbole

Altrimenti di persona presso Mandelli Bike (via Matteotti, Torbole) oppure presso Hotel Rubino (Via Scipio Sighele, Nago).

DegustaNago e DegustaTorbole non sono solo due eventi gastronomici ma un progetto collettivo, costruito con la passione e la dedizione di numerosi collaboratori locali. È un’occasione per valorizzare il nostro patrimonio enogastronomico, paesaggistico e culturale, e per far vivere alle persone che avranno il piacere di partecipare delle emozioni di cui rimarrà un ricordo indelebile.

Sin dalla prima edizione, il nome “Degusta” è stato scelto per rappresentare l’essenza di questa manifestazione: gustare, assaggiare, assaporare. Non solo le prelibatezze del nostro territorio, ma anche emozioni, atmosfere e relazioni. Per cui aspettiamo con grande entusiasmo sia concittadini che turisti, per vivere insieme due serate indimenticabili che all’insegna di bellezza, territorio e convivialità.