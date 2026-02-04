CUB E SBM * INCIDENTE VETRI SPECIALI SPA: «DOPO DIRITTI E QUOTE DI SALARIO VOGLIAMO PERDERE ANCHE LA VITA? SCIOPERO IL 6/2»

12.04 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

////

Dopo diritti e quote di salario, vogliamo perdere anche la vita? Se già non fosse bastato il devastante incendio del 31 agosto 2023 (con la fuoriuscita di quasi duecento tonnellate di vetro incandescente, da cui si sono originate fiamme spente dopo venti ore di intervento dei vigili del fuoco); se già non fosse bastato l’incidente, avvenuto il 9 agosto 2024, a un giovane elettricista che lavorava nel cantiere della nuova vetreria per una ditta esterna; il 31 gennaio scorso un principio di incendio è partito da un nastro trasportatore. Per fortuna senza feriti.

E stiamo parlando solo degli episodi riportati dalla stampa: i lavoratori sanno benissimo che sono stati più numerosi.

È evidente che per la direzione della Vetri Speciali garantire la sicurezza degli operai è l’ultima delle preoccupazioni. Molto più urgente è stato investire sulle operazioni di marketing per nascondere il ricatto a cui sono stati sottoposti gli operai trasferiti nello stabilimento di Spini di Gardolo da quello di Ciré: o accetti di abbassarti il salario o ti licenzio.

Venerdì 6 febbraio 2026

sciopero di un’ora a fine turno/ giornata

I lavoratori non sono carne da profitto!

Sicurezza sul posto di lavoro!

CUB (Confederazione Unitaria di Base) Trento – Ezio CASAGRANDA

SBM (Sindacato di Base Multicategoriale) Trento – Fulvio FLAMMINI