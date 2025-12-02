CONSIGLIO REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * “CALRE“: «IL GRUPPO MONTAGNA CHIUDE IL PRIMO ANNO DI LAVORI, VIA LIBERA A DOCUMENTO PER PARLAMENTO E COMMISSIONE UE»

12.23 - martedì 2 dicembre 2025

CALRE, il Gruppo Montagna chiude il primo anno di lavori: via libera a documento per Parlamento e Commissione UE. Il Gruppo di lavoro CALRE dedicato alle “Problematiche della montagna e delle aree interne”, guidato dal presidente del Consiglio regionale Roberto Paccher, ha approvato oggi il documento che chiede a Parlamento e Commissione europea un impegno politico chiaro a favore dei territori alpini e delle zone periferiche. Nel corso dell’anno i componenti del gruppo della Conferenza delle assemblee regionali legislative dell’Ue hanno lavorato sul nodo centrale dello sviluppo economico delle aree montane, confrontandosi su politiche contro lo spopolamento, modelli di rilancio locale e di esperienze già consolidate nei diversi territori.

Il testo approvato sollecita l’adozione di un’Agenda europea che includa una strategia di sviluppo per le zone montane e interne, articolata su tre direttrici: riconoscimento istituzionale più forte per questi territori; misure per rafforzarne l’economia; promozione della cooperazione macroregionale e transnazionale. Il documento, frutto della fase emendativa che ha coinvolto i 14 Consigli membri del Gruppo (Abruzzo, Baviera, Bruxelles-Capitale, Cantabria, Emilia-Romagna, Estremadura, Galizia, La Rioja, Lombardia, Madrid-Capitale, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Turingia e Regione Trentino-Alto Adige), sarà presentato nella plenaria CALRE di gennaio e successivamente trasmesso alle istituzioni europee.