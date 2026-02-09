CONSIGLIO PAT * DIFENSORE CIVICO * “SALUTE SENZA CONFINI”: «PRESENTATO A BOLZANO L’OPUSCOLO EUREGIO»

16.27 - lunedì 9 febbraio 2026

“Salute senza confini”: presentato a Bolzano l’opuscolo Euregio. Informa su diritti, servizi e percorsi dell’assistenza sanitaria transfrontaliera in Tirolo, Alto Adige e Trentino. La presentazione di oggi a Bolzano a cura dell’Euregio: da sin. Matthias Fink (segretario generale dell’Euregio), Maria Pflanzner-Stockl, il difensore civico di Trento Sandro Raimondi, l’assessore provinciale di Bolzano Hubert Messner, la difensora civica altotesina Veronika Meyer, Birger Rudisch e Günther Sommia.

L’Euregio Tirolo–Alto Adige–Trentino è da anni uno spazio in cui le questioni sanitarie vengono affrontate in maniera congiunta e in cui servizi concreti vengono utilizzati oltre i confini. Stamane, nella Casa della Pesa a Bolzano, è stato presentato il nuovo opuscolo Euregio “Salute senza confini”. La pubblicazione illustra i diritti delle pazienti e dei pazienti nell’UE, l’assistenza sanitaria transfrontaliera, la mobilità dei pazienti all’interno dell’Euregio e la Tessera Europea di Assicurazione Malattia. Fornisce inoltre risposte alle domande più frequenti e contiene contatti e punti di riferimento utili.

La pubblicazione è uno dei risultati del progetto Interreg Italia–Austria “Fit for Cooperation”, finanziato dall’UE. Il garante per i diritti dei pazienti del Tirolo e responsabile del progetto Birger Rudisch ha sottolineato che Fit4Co gli ha permesso di approfondire la collaborazione con l’Alto Adige ed estenderla al Trentino. Insieme si è riusciti a rendere visibile questa collaborazione attraverso risultati concreti a beneficio delle cittadine e dei cittadini. Il progetto ha coinvolto il difensore civico della Provincia autonoma di Trento, Sandro Raimondi , che oggi ha evidenziato come molte delle esigenze dei cittadini siano simili in tutte le parti dell’Euregio, auspicando un ulteriore rafforzamento della cooperazione.

I circa 3.700 esemplari del volumetto saranno distribuiti tramite difese civiche, rappresentanze dei pazienti, aziende sanitarie, studi medici, gruppi di auto aiuto e servizi sociali.

Ulteriori informazioni

Fit4Co: costruttore di ponti per le pubbliche amministrazioni

Fit for Cooperation (Fit4Co) rende le amministrazioni pubbliche dell’Euregio pronte per la cooperazione, riducendo ostacoli, accompagnando progetti e rafforzando la collaborazione nel lungo periodo. L’iniziativa è stata avviata dall’Euregio Tirolo–Alto Adige–Trentino in collaborazione con l’Euregio Senza Confini (Carinzia–Friuli Venezia Giulia–Veneto) ed è finanziata dal programma Interreg VI-A Italia–Austria 2021–2027.

Da ottobre 2024 a giugno 2025, nell’ambito di Fit for Cooperation, 17 tandem di progetto hanno sviluppato le proprie idee in piani di progetto concreti. Uno di questi tandem era composto dalle Difese civiche delle Province autonome di Bolzano e Trento, dal Garante dei diritti dei pazienti del Tirolo e da gruppi di auto aiuto dell’Euregio. Attraverso questo percorso, la loro collaborazione è stata approfondita, estesa e arricchita da risultati concreti.

Link a audio e video

Aufnahmen Pressekonferenz “Grenzenlos gesund” / immagini conferenza stampa “Salute senza confini” (mp4):

https://we.tl/t-Mn4t1ytxR0

Interviews/interviste:

Hubert Messner IT (mp4+mp3):

https://we.tl/t-lxNcE8Q2Fp

Hubert Messner DE (mp4+mp3):

https://we.tl/t-5vrEaa3ZRX

Veronika Meyer IT (mp4+mp3):

https://we.tl/t-ldSW6fmyp7

Veronika Meyer DE (mp4+mp3):

https://we.tl/t-CefpJAk9t4

Birger Rudisch IT (mp4+mp3):

https://we.tl/t-WN7icu5Nyo

Birger Rudisch DE (mp4+mp3):

https://we.tl/t-cs8Gz24LMS

Sandro Raimondi IT (mp4+mp3):

https://we.tl/t-3wHN7xmtSY