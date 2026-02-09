ANGELI (CONSIGLIO PAT – NOI TRENTINO) * GIORNO RICORDO: «RISPOSTA DEL COMUNE DI TRENTO, LA TARGA DEDICATA ALLE VITTIME DELLE FOIBE RIMOSSA PER LA PULIZIA ANNUALE»

16.17 - lunedì 9 febbraio 2026

Angeli. Risposta Comune.Assenza targa commemorativa dedicata alle Vittime delle Foibe in Largo Pigarelli.

In merito alla temporanea assenza della targa commemorativa dedicata alle Vittime delle Foibe in Largo Pigarelli, segnalo di aver ricevuto nella giornata odierna un chiarimento da parte del Comune di Trento, che ha comunicato come la targa sia stata rimossa nell’ambito della consueta pulizia annuale programmata in vista della celebrazione del Giorno del Ricordo e che la stessa verrà reinstallata entro domani, in tempo utile per lo svolgimento delle cerimonie istituzionali previste. Prendo atto con soddisfazione della spiegazione fornita e dell’intervento programmato, che consentirà di garantire il decoro e la piena dignità di un luogo dal forte valore simbolico e civile, legato alla memoria di una delle pagine più dolorose della storia nazionale.

Ritengo tuttavia opportuno formulare una precisazione in merito all’aspetto temporale della rimozione: nella risposta ricevuta si fa riferimento a un intervento avvenuto “qualche giorno fa”, mentre dalle immagini pubblicate a corredo di un articolo relativo alla commemorazione organizzata da CasaPound risulterebbe che la targa fosse ancora presente nella serata di ieri.

La mia segnalazione nasce esclusivamente da una legittima e doverosa attenzione verso i luoghi della memoria, anche alla luce dei numerosi episodi di vandalismo che negli anni hanno colpito simboli e monumenti commemorativi analoghi. In un contesto simile, ogni anomalia rilevata alla vigilia di un appuntamento istituzionale come il Giorno del Ricordo non può che destare comprensibile preoccupazione. Resta ferma l’importanza di tutelare con la massima cura e continuità i simboli dedicati alla memoria delle Vittime delle Foibe, affinché il loro significato storico e civile sia sempre preservato e rispettato.

Cons.ra Eleonora Angeli

Consigliere Provinciale e Regionale

Presidente Gruppo Consiliare Noi Trentino per Fugatti Presidente