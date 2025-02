CONFCOMMERCIO ROVERETO E VALLAGARINA (TN) * “KILOMETRO DEL GUSTO 2025”: «UN’ESPERIENZA RIVOLTA AI TURISTI E VISITATORI, MA ANCHE AI RESIDENTI»

14.51 - venerdì 7 febbraio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Riparte il progetto “Kilometro del Gusto”, che nel suo primo anno ha raccolto consensi e generato entusiasmo, e lo fa in una forma leggermente rivisitata, mantenendo però invariato l’obiettivo principale: valorizzare e mettere in rete singole realtà che operano sul territorio.

Il progetto, proposto da Confcommercio Rovereto e Vallagarina, in stretta collaborazione con l’Associazione Ristoratori del Trentino, il Comune di Rovereto e l’Azienda per il Turismo Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo dà vita ad un percorso che unisce ristoranti, attività storiche e musei. Un’esperienza “di gusto e cultura” rivolta ai turisti e visitatori ma anche ai residenti.

Al cliente, lungo il “Kilometro del Gusto”, si propone un viaggio enogastronomico per riscoprire sei realtà roveretane all’insegna del buon cibo, della tradizione, del territorio e dell’accoglienza, facendolo sentire coinvolto e trasformandolo nel vero e proprio protagonista di questa esperienza. I sei ristoranti che, in base alla stagionalità, proporranno il piatto che li caratterizza, sono Tema, Christian, Caffè De Min, Bottega Bontadi, il Doge e RiPizziCo. Ed i clienti che nel corso del periodo stagionale riusciranno a completare il percorso, ottenendo un “bollino” per ogni ristorante visitato, riceveranno uno speciale omaggio. Il primo periodo, autunno-inverno, durerà fino al 30 aprile 2025. Da maggio partirà invece il periodo primavera-estate, con nuove proposte culinarie.

Lungo il Kilometro del Gusto non ci sono solo i piatti da degustare: l’obiettivo è portare i clienti a riscoprire anche quattro attività storiche di Rovereto, vere e proprie eccellenze della città, che propongono prodotti di qualità e hanno grande attenzione all’accoglienza del cliente: in questo percorso tra le vie della città, protagonisti saranno Drogheria Micheli, Torrefazione Bontadi, Alimentari Finarolli e Caffetteria Bontadi.

Infine si è voluto dare risalto alle bellezze storico-culturali della città, portando i residenti e i visitatori alla scoperta dei musei: completano il Kilometro il Mart, il Museo di Scienze e Archeologia, il Museo Storico Italiano della Guerra, la Casa d’Arte Futurista Depero e il Museo della Città.

Entusiasti i sei titolari dei ristoranti coinvolti – Anna Miorando, Christian Dorighelli, Riccardo Angheben, Stefania Contro, Giancarlo Corrotti e Giancarlo Cipriani, che hanno deciso di fare rete promuovendosi vicendevolmente all’interno di questo percorso.

E proprio Cipriani, Presidente dei Ristoratori della Vallagarina ribadisce: “Proseguiamo con un progetto che valorizza le unicità della ristorazione roveretana dando vita ad una proposta che unisce. L’obiettivo? Mettere in rete gli esercizi della ristorazione, individuare una serie di azioni, semplici ma efficaci, che evidenzino agli occhi del potenziale fruitore la proposta complessiva e le sue peculiarità, proporre un piano di comunicazione e promozione strutturato”.

Un plauso anche da Marco Fontanari, Presidente di Confcommercio Rovereto e Vallagarina: “Un primo e significativo passo verso il “Kilometro delle Meraviglie”, sintesi fra le opportunità di interesse culturale, museale e turistico con quelle economiche del commercio e della ristorazione. L’auspicio è che l’Amministrazione comunale riprenda al più presto il percorso proposto nell’ambito del progetto di Rigenerazione Urbana”.