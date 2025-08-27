COMUNE RIVA DEL GARDA (TN) * “NOTTE DI FIABA“: «SUL PALCO CRISTINA D’AVENA, CON L’IRRIVERENTE E DEMENZIALE BAND DEI “GEM BOY“»

09.57 - mercoledì 27 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Cristina D’Avena alla Notte di Fiaba. Evento nell’evento, torna a Riva del Garda la regina delle sigle, Cristina D’Avena, che sul palco della Notte di Fiaba sarà accompagnata dall’irriverente e demenziale band dei Gem Boy con le loro parodie esilaranti.

Basta sentire la sua voce per fare un salto nel passato, tornare bambini e iniziare a sognare… Intere generazioni hanno cantato e cantano con lei le sigle dei propri cartoni animati preferiti; Cristina D’Avena è riuscita a fermare il tempo e mantenere quella sua aria fresca e sbarazzina, quella frizzante allegria che non lascia scampo…

Domenica 31 maggio in piazza Tre Novembre ci si potrà scatenare sulle canzoni più improbabili, divertirsi a scoprire cosa combineranno i Gem Boy, ma soprattutto essere lì, con lei, unire le voci alla sua, questa volta non attraverso uno schermo ma dal vivo, a Riva del Garda, con Cristina D’Avena.