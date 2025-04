COMUNE DI TRENTO * RELAZIONE ISTITUZIONALE: «IL SINDACO HA SALUTATO IL PROCURATORE RAIMONDI»

10.20 - mercoledì 30 aprile 2025

Cordiale incontro questa mattina tra il sindaco di Trento e il procuratore della Repubblica Sandro Raimondi, che andrà in pensione.

Il primo cittadino ha consegnato al magistrato, a nome di tutta la città, una targa che recita: “In segno di amicizia, stima e gratitudine”.

In magistratura dal 1981, Raimondi ha prestato servizio per 29 anni alla Procura di Milano, occupandosi di mafia, corruzione e reati fiscali. Successivamente, come procuratore aggiunto a Brescia, ha coordinato inchieste su frodi nel settore dei carburanti e traffico di rifiuti. Nel 2018 è passato alla guida della Procura di Trento dove ha concluso la sua carriera.