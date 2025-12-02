COMUNE DI TRENTO * «IL SINDACO IANESELLI ACCOGLIE I 28 NUOVI DIPENDENTI, LI INSERISCE NEI SERVIZI COMUNALI»

11.00 - martedì 2 dicembre 2025

Ieri 28 nuovi dipendenti assunti negli ultimi mesi sono stati ufficialmente “accolti” in Comune dal sindaco Franco Ianeselli, dalla direttrice generale Franca Debiasi e dal dirigente del personale Alessio Ravagni.

Assegnati a vari servizi dell’Amministrazione – dal welfare al servizio Innovazione digitale – i nuovi colleghi stanno svolgendo tutta una serie di incontri formativi per conoscere meglio la macchina comunale e fornire il miglior servizio possibile ai cittadini.

“Oggi è un bel giorno per il nostro Comune perché è uscita la notizia che siamo primi nella classifica del Sole 24 ore sulla qualità della vita. Più passano gli anni da sindaco maggiore diventa la mia consapevolezza che questi risultati sono il frutto – oltre che del civismo dei cittadini – anche della professionalità di chi lavora in questa Amministrazione”.

“Siamo contenti di essere riusciti ad attrarvi in Comune in questi tempi in cui il pubblico ha qualche difficoltà – gli ha fatto eco la direttrice generale – Adesso sarà compito di tutti noi trattenervi creando un ambiente di lavoro proficuo per voi e conseguentemente per i cittadini”.