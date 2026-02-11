COMUNE DI TRENTO * «IL 1° INCONTRO INTERGENERAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI 2025-2030, LABORATORIO CON GIOVANI, ASSOCIAZIONI E ENTI DEL TERRITORIO»

10.05 - mercoledì 11 febbraio 2026

Piano delle Politiche Giovanili, domani il primo incontro intergenerazionale

Appuntamento a palazzo Geremia dalle 16.30 alle 19 per il laboratorio che farà dialogare giovani, associazioni e enti del territorio a proposito del vissuto emotivo che li lega alla città

È in programma domani dalle 16.30 alle 19, nel salone di Rappresentanza di palazzo Geremia, il primo incontro intergenerazionale che porterà l’Amministrazione alla stesura del Piano delle Politiche Giovanili 2025-2030.

Al laboratorio sono invitati giovani, associazioni e enti del territorio, che confrontandosi ai tavoli di lavoro daranno vita a un dialogo strutturato tra generazioni. Il pomeriggio permetterà così di raccogliere dati qualitativi sul vissuto emotivo legato al rapporto con la città.

Il secondo appuntamento intergenerazionale si svolgerà giovedì 19 marzo, sempre dalle 16.30 alle 19, al Centro per la cooperazione internazionale in vicolo San Marco 1. L’incontro offrirà l’occasione per validare il lavoro svolto insieme alle diverse generazioni che hanno preso parte alla stesura del documento.

Per confermare la propria presenza, è possibile compilare il modulo online disponibile sul sito di Trento giovani, dove sono disponibili tutte le informazioni relative al percorso.

Il Piano nascerà infatti da un processo partecipato e aperto, che coinvolgerà nei prossimi mesi organizzazioni giovanili, istituzioni, attori del mondo economico, culturale, sportivo, educativo e sociale, insieme a tutta la cittadinanza, mettendo al centro il protagonismo giovanile e la corresponsabilità delle diverse generazioni.

Il lavoro di progettazione e scrittura del Piano politiche giovanili 2025-2030 è coordinato dall’ufficio Politiche giovanili del Comune di Trento in collaborazione con Kos- Knowledge of Society.