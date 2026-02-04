COMUNE DI BOLZANO * «PRESENTAZIONE DEL 1° FRANCOBOLLO CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO»

17.20 - mercoledì 4 febbraio 2026

Sabato 7 febbraio ore 10.00 – Sala di Rappresentanza del Comune vicolo Gumer 7

La Città di Bolzano e Poste Italiane sono liete di invitare la stampa alla presentazione ed emissione del primo francobollo dedicato alla Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.

L’emissione rappresenta infatti un momento simbolico ed istituzionale di particolare rilievo: è il primo in Italia dedicato ad una tematica di grande attualità ed importanza sociale, soprattutto per le giovani generazioni.

Il francobollo nasce da un progetto promosso dal Comune di Bolzano e realizzato in collaborazione con GS Excelsior, FC Südtirol, Almond Entertainment e Poste Italiane, con l’obiettivo di promuovere una cultura del rispetto, dell’inclusione e della prevenzione di ogni forma di violenza e discriminazione.

All’evento interverrano anche il Sindaco di Bolzano Claudio Corrarati e l’Assessore ai Giovani Claudio Della Ratta, che illustreranno il progetto e le iniziative collegate, tra cui il fumetto “Arnold e gli Scaldapanchina” ed il futuro progetto educativo: Escape Game dedicato a scuole e giovani della Città.

