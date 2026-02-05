COMUNE DI BOLZANO * «IL CARNEVALE SI ACCENDE DI COLORI E MUSICA CON UN RICCO CALENDARIO DI EVENTI»

13.40 - giovedì 5 febbraio 2026

La Città si accende di colori e musica con un ricco calendario di eventi

Bolzano si prepara a vivere giorni di festa con un calendario di iniziative dedicate al Carnevale che animeranno diversi quartieri della città, coinvolgendo famiglie, bambini e cittadini di tutte le età.

Tra sfilate, musica, giochi, magia e animazione, il Carnevale 2026 si presenta come un’occasione per riscoprire la dimensione collettiva della festa e la voglia di stare insieme negli spazi pubblici.

Il primo grande appuntamento è in programma giovedì 12 febbraio, il tradizionale Giovedì Grasso, al Parco delle Semirurali, dove dalle 14 alle 17 si terrà una festa aperta a tutti con sfilata in maschera, truccabimbi e musica.

Un evento pensato soprattutto per i più piccoli, ma capace di coinvolgere anche genitori e nonni in un clima di spensieratezza e convivialità.

Sempre giovedì 12 febbraio, nel pomeriggio, il Carnevale si sposterà anche al Piazzale delle Feste al Talvera, con un’iniziativa promossa in collaborazione con il VKE, che proporrà attività ludiche e momenti di animazione per bambini e famiglie.

Il 13 febbraio il Polo Ovest a Firmian, nei caseggiati IPES di via Mozart organizza il Firmian’s Carnaval che rallegrerà il pomeriggio di bambini e bambine del rione.

Tra gli eventi più attesi figura anche la sfilata dei carri del Carnevale di Laives, che farà tappa a Bolzano sabato 14 febbraio.

I carri allegorici, accompagnati da gruppi mascherati e musica, attraverseranno la città portando con sé uno degli appuntamenti più tradizionali e partecipati del territorio, capace ogni anno di richiamare centinaia di persone lungo il percorso.

Il programma proseguirà martedì 17 febbraio in Piazza Nikoletti, che per l’occasione si trasformerà in un vero e proprio villaggio del Carnevale.

Sono previste musica, giochi, gonfiabili e spettacoli di magia, con l’obiettivo di offrire un pomeriggio di festa diffuso nel cuore del quartiere, valorizzando la piazza come luogo di incontro e socialità.

Sempre Martedì Grasso ci sarà presso la Biblioteca Civica di via Museo un atelier creativo a partire dalle ore 10 per bambini dagli 8 ai 12 anni.

Un Carnevale che non si concentra in un’unica location ma che sceglie di diffondersi nei quartieri, portando la festa vicino ai cittadini e rendendo protagonisti spazi pubblici diversi.

Tutti gli appuntamenti sono consultabili nel calendario ufficiale del Comune di Bolzano, disponibile sul portale BZ Events, dove è possibile trovare orari, dettagli organizzativi, eventuali aggiornamenti degli eventi sopracitati e anche relativi ad altre iniziative organizzate da singole realtà sul territorio.

Tra maschere, musica e colori, Bolzano si prepara dunque a vivere un Carnevale all’insegna della partecipazione e della leggerezza, trasformando per alcuni giorni piazze e parchi in luoghi di incontro e divertimento condiviso.

L’Assessora alla Scuola e al Tempo Libero Johanna Ramoser sottolinea che: “Promuovere iniziative in occasione del Carnevale significa investire nella coesione della nostra comunità.

Il Carnevale è un momento di festa che favorisce l’aggregazione tra generazioni diverse, creando occasioni di incontro in un contesto sano, inclusivo e gioioso.

Attraverso eventi condivisi, valorizziamo le nostre tradizioni culturali, rafforziamo il senso di appartenenza al territorio e offriamo soprattutto ai più giovani spazi di socialità positivi.

Sostenere il Carnevale vuol dire credere in una comunità viva, che si riconosce nelle proprie radici e guarda al futuro con spirito di partecipazione e condivisione”.