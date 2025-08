COMUNE DI BOLZANO * «CONTROLLI SU ATTIVITÀ RICETTIVE ABUSIVE, VISITA DI ALLIEVI ISPETTORI DELLA POLIZIA BAVARESE»

14.40 - venerdì 1 agosto 2025

Prosegue l’attività di vigilanza del Nucleo Attività Economiche della Polizia Municipale: particolare attenzione alle strutture ricettive non in regola.

Nei giorni scorsi, durante specifici controlli, il Nucleo Attività Economiche della Polizia Municipale di Bolzano ha individuato un’attività di affittacamere pubblicizzata su una nota piattaforma online per l’intermediazione di affitti a breve termine, risultata priva della regolare comunicazione all’amministrazione comunale e sprovvista del codice identificativo CIN, come previsto dalla recente normativa nazionale in materia di ricettività turistica.

A seguito dei sopralluoghi e degli accertamenti effettuati, l’attività è stata chiusa e al responsabile è stata comminata una sanzione amministrativa pari a 2.035 euro. Come da disposizioni vigenti, dei fatti accertati sono state informate le Autorità competenti per materia.

Negli ultimi due anni, la Polizia Municipale di Bolzano ha sanzionato e chiuso oltre 30 attività ricettive abusive, nell’ambito di una costante azione di contrasto all’abusivismo economico.

Nella giornata di ieri, inoltre, il Comando ha avuto il piacere di accogliere un gruppo di allievi ispettori della Polizia bavarese, attualmente in formazione a Bolzano presso la Questura.

“L’incontro – ha dichiarato il Comandante Fabrizio Piras – ha rappresentato un interessante momento di confronto formativo tra diverse realtà operative nel campo della sicurezza, contribuendo allo scambio di buone pratiche e metodologie di intervento”.