COMUNE DI BOLZANO * «INTERVENTI STRADALI IN PIAZZA VERDI, MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NOTTURNA TRA IL 4 E IL 5 AGOSTO»

14.01 - venerdì 1 agosto 2025

Modifiche alla viabilità e deviazioni del trasporto pubblico in via Alto Adige.

Prevista anche la realizzazione della nuova rotatoria in piazza Verdi – accesso ponte Loreto

L’Assessora alla Mobilità del Comune di Bolzano, Johanna Ramoser, informa che nella serata e nella notte tra lunedì 4 e martedì 5 agosto sono previsti importanti interventi stradali nell’area di piazza Verdi.

In particolare, dalle ore 21.00 alle 6.00 del mattino successivo si procederà all’ asfaltatura dell’intersezione tra piazza Verdi/via Garibaldi e via Alto Adige, in corrispondenza della rotatoria provvisoria attualmente in uso.

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, il traffico privato in entrata e uscita da via Alto Adige sarà deviato su viale della Stazione e sulle vie limitrofe.

Nella stessa fascia oraria è prevista anche la sospensione del transito degli autobus lungo via Alto Adige, con la conseguente deviazione di tutte le linee interessate su viale della Stazione.

Contestualmente, a partire dalle ore 19.00 di lunedì 4 agosto, saranno effettuati i lavori di realizzazione della nuova rotatoria all’intersezione tra piazza Verdi e l’accesso a ponte Loreto, con interventi specifici di posa della segnaletica orizzontale e verticale.

L’Amministrazione comunale ringrazia per la collaborazione e si scusa per gli eventuali disagi arrecati.