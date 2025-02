COMMISSARIATO GOVERNO – TRENTO * COMITATO PROVINCIALE ORDINE E SICUREZZA: «FOCUS SU CONTROLLI ANTI-DROGA ISTITUTI SCOLASTICI, SITUAZIONE A ROVERETO E FURTI IN VAL RENDENA»

17.30 - lunedì 10 febbraio 2025

Focus sui controlli anti-droga presso gli istituti scolastici, la situazione della sicurezza a Rovereto e i furti in Val Rendena. Si è tenuta oggi presso il Commissariato del Governo per la Provincia di Trento una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Giuseppe Petronzi.

All’incontro hanno partecipato qualificati rappresentanti della Provincia autonoma di Trento, del Comune di Trento e delle Forze dell’Ordine, a conferma della costante collaborazione istituzionale per la sicurezza del territorio.

Il primo punto all’ordine del giorno ha riguardato i servizi di controllo e prevenzione presso gli istituti scolastici del Trentino. È stata programmata un’attenta attività di controllo presso gli istituti scolastici, con interventi congiunti anti-droga tra Forze dell’Ordine e istituzioni scolastiche, al fine di intercettare ogni condotta illecita legata al consumo od alla cessione di sostanze stupefacenti.

Tali misure hanno altresì l’obiettivo di sensibilizzare i giovani al rispetto della legalità.

Un altro tema cruciale affrontato durante l’incontro ha riguardato la situazione di sicurezza a Rovereto, segnalata dalle categorie professionali del commercio, degli esercenti e del turismo. Per affrontare questa problematica, si sono uniti al Comitato Provinciale la Sindaca ed il Procuratore della Repubblica di Rovereto.

È stato fatto il punto della situazione ribadendo l’importanza di un lavoro sinergico fra istituzioni e categorie professionali per identificare criticità ed individuare soluzioni condivise. L’incontro ha rappresentato un momento di dialogo costruttivo, volto a rafforzare le strategie di prevenzione e tutela del tessuto economico locale, favorendo una collaborazione sempre più stretta fra enti pubblici ed operatori economici, al fine di individuare misure efficaci per continuare a garantire un contesto sicuro e sereno per i commercianti e gli operatori economici della città.

L’ultimo argomento trattato ha visto la partecipazione dei Sindaci della Val Rendena, che hanno segnalato una serie di furti avvenuti nei rispettivi territori. Le Forze dell’Ordine hanno assicurato la massima attenzione e premura, intensificando le attività di controllo e prevenzione per tutelare le comunità locali.

Il Prefetto Giuseppe Petronzi ha sottolineato l’importanza di un approccio coordinato e proattivo: “La sicurezza del territorio richiede un dialogo costante tra istituzioni e Forze dell’Ordine. Siamo impegnati a fornire risposte tempestive ed efficaci alle esigenze dei cittadini e delle attività produttive.” Il Comitato continuerà a monitorare le situazioni affrontate e garantirà il coordinamento tra le diverse forze in campo per affrontare ogni criticità.