CARABINIERI – TRENTO * FURTI IN CITTÀ: «DENUNCIATE DUE DONNE, RECUPERATA LA REFURTIVA DA 4 NEGOZI»

12.20 - giovedì 31 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nella giornata di martedì 29 luglio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria due donne, entrambe già note alle forze dell’ordine, ritenute responsabili di una serie di furti compiuti in alcuni negozi cittadini nell’arco di poche ore.

La prima a finire nei guai è stata una ragazza marocchina, poco più che trentenne, individuata dai militari dell’Arma come autrice di ben tre distinti “colpi” messi a segno presso due profumerie ed una bigiotteria, ubicate tra Piazza Duomo, Piazza Lodron e via Oss Mazzurana. Dopo una rapida attività investigativa, la donna è stata rintracciata ed identificata dai militari mentre si stava aggirando in via della Prepositura, con parte della refurtiva – profumi ed oggetti vari di bigiotteria – ancora addosso: la merce è stata successivamente restituita ai legittimi proprietari.

Quasi in contemporanea, una seconda operazione ha portato invece alla denuncia di una donna trentina, sorpresa mentre si allontanava a bordo della propria auto da un supermercato di via Fermi, subito dopo aver trafugato alcuni generi alimentari. Dopo un breve inseguimento, i militari sono riusciti a fermare il veicolo e a recuperare l’intera refurtiva, anch’essa restituita all’esercizio commerciale.

Grazie pertanto alla tempestività delle indagini e degli interventi effettuati, entrambi gli episodi si sono così conclusi con il recupero della merce sottratta e la denuncia in stato di libertà delle responsabili.