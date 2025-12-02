CARABINIERI * BOLZANO: «CONTROLLI STRAORDINARI SUI MEZZI PUBBLICI, STRETTA PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI UTENTI»

08.01 - martedì 2 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

**BOLZANO – CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI SUGLI AUTOBUS URBANI: PIÙ SICUREZZA PER UTENTI E PERSONALE VIAGGIANTE**

A fronte della recrudescenza di episodi di aggressione e di comportamenti illeciti verificatisi nelle ultime settimane a bordo degli autobus e presso le fermate del trasporto pubblico urbano, l’Arma dei Carabinieri ha disposto specifici servizi straordinari di controllo su tutto il territorio del capoluogo, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza agli utenti e al personale viaggiante.

I servizi, già avviati nei giorni scorsi, vedranno i militari impegnati a bordo dei mezzi, presso i principali capolinea e lungo le fermate intermedie, con attività mirata di prevenzione, controllo e pronto intervento in caso di situazioni critiche.

Particolare attenzione sarà rivolta alle linee urbane maggiormente interessate dalle criticità segnalate:

* Linea n. 3 (zona Casanova – Don Bosco)

* Linea n. 5 (zona Firmian – via Resia)

* Linea n. 35 (zona via Resia – Don Bosco)

* Tratto urbano della linea n. 201 (dalla Stazione ferroviaria all’Ospedale)

* Linee n. 110 e 111 (Bolzano – Laives)

* nonché ad ulteriori collegamenti che verranno individuati in base alle esigenze operative e alle segnalazioni raccolte quotidianamente sul territorio.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio piano di prevenzione volto a contrastare fenomeni di evasione del titolo di viaggio, atti di vandalismo, molestie e aggressioni, che, negli ultimi tempi, hanno interessato soprattutto alcune aree della città.

I controlli proseguiranno con continuità fino alla fine del mese di dicembre, periodo particolarmente delicato per via del maggior afflusso di passeggeri legato alle festività natalizie.

Il Comandante della Compagnia Carabinieri di Bolzano ha dichiarato: “La presenza dei Carabinieri sui mezzi pubblici e nelle aree adiacenti è fondamentale per garantire sicurezza e serenità a chi utilizza quotidianamente il trasporto urbano. L’obiettivo non è solo repressivo, ma soprattutto preventivo: vogliamo trasmettere un segnale concreto di vicinanza ai cittadini e ai lavoratori del settore, riaffermando il principio di legalità anche negli spazi della mobilità quotidiana”.

L’Arma dei Carabinieri continuerà a monitorare con attenzione l’evoluzione della situazione, mantenendo un dispositivo dinamico e flessibile, pronto a essere rimodulato in base ai riscontri operativi e alle esigenze del territorio.