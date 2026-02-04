APT VAL DI SOLE (TN) * “11° MEMORIAL ROBERTO CASANOVA”: «GRANDI NOMI AL 29° RADUNO SCI ALPINISTICO IN NOTTURNA “AI PIEDI DEL VIOZ”, IL 6/2»

15.23 - mercoledì 4 febbraio 2026

Grandi nomi ed importanti numeri per il suggestivo raduno sci alpinistico in notturna “Ai Piedi del Vioz-Memorial Roberto Casanova“, in programma venerdì 6 febbraio a Peio Fonti nel Parco Nazionale dello Stelvio. Il tradizionale evento, giunto alla 29ª edizione, vede infatti iscritti ben 1100 tra atleti e semplici appassionati degli speciali sci con pelli di foca, che affronteranno il collaudato tracciato di 6 km con partenza in linea alle ore 19 a Peio Fonti ed arrivo presso i 2313 metri di quota del rinnovato rifugio Doss dei Gembri, risalendo per le piste Taviela e Gembri sino all’imbocco della mitica Valle della Mite.

L’emozionante raduno con gli sci al chiaro di luna è organizzato dall’attivo Consorzio Turistico Pejo 3000, con la preziosa collaborazione dell’Ufficio Iat Peio Fonti, Sat Peio, Soccorso Alpino Peio, Gruppo Ana Val di Peio e Pejo Funivie Spa. Dopo l’evento e la cena dei concorrenti nei vari ristoranti della Val di Peio, la premiazione è prevista alle ore 23.00 presso l’auditorium del Centro Termale di Peio Fonti. Oltre ad una ricca estrazione di omaggi per tutti i concorrenti, saranno premiati i primi dieci classificati della categoria maschile e di quella femminile.

Il prestigioso trofeo “11° Memorial Roberto Casanova”, intitolato alla memoria di uno sfortunato giovane di Peio scomparso nel 1993 in una tragedia della montagna, sarà invece assegnato al gruppo più numeroso. Decisamente stellare la partecipazione maschile, con l’attesissima sfida tra l’atleta di Vermiglio Davide Magnini, colonna della nazionale maggiore azzurra e recentemente vincitore nella prestigiosa notturna austriaca Mountain Attack di Saalbach-Hinterglemm, una delle più dure sci alpinistiche al Mondo, nonché il polivalente molvenese Federico Nicolini, più volte vincitore durante quest’inverno. Il collaudato duo trentino del Brenta Team sarà senza dubbio contrastato dal carabiniere vicentino, ma valsuganotto d’adozione, Matteo Sostizzo (campione italiano vertical) e dal ritrovato atleta di casa Alex Rigo, vincitore due anni fa del raduno notturno di Peio.

Tra le donne particolarmente attesa al secondo successo della classica solandra la finanziera di Peio Lisa Moreschini, da anni pilastro della nazionale azzurra di ski alp e vincitrice nel 2024 della Coppa del Mondo under 23 femminile; da non sottovalutare però la polivalente atleta novarese Claudia Peretti, vincitrice l’anno scorso, la forte maestra di sci campigliana Michelle Ferrazza e l’emergente atleta lagarina di Volano Vittoria Pietrovita, recentemente impostasi nel raduno Ski Alp Val di Sole a Marilleva. Non mancheranno poi importanti e simpatici riconoscimenti per l’atleta under 18 più veloce (trofeo “Carletto Canella”), i concorrenti più giovani e meno giovani, nonché quelli provenienti da più lontano.