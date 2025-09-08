APT VAL DI NON (TN) * “MELACOLGO“: «ESPERIENZA DI RACCOLTA MELE DALL’ALBERO, MERENDA E VISITA AI FRUTTETI CON I CONTADINI (12/9 – 19/10)»

11.03 - lunedì 8 settembre 2025

MelaColgo: in Val di Non e Sole per vivere l’esperienza della raccolta delle mele direttamente dall’albero. Ritorna MelaColgo, l’iniziativa che invita a vivere un’avventura all’aria aperta insieme ai contadini della Val di Non e della Val di Sole, raccogliere le mele direttamente dall’albero e scoprire tutti i segreti della più famosa mela DOP!

Perché venire a raccogliere le mele dagli alberi quando le stesse mele Melinda si possono trovare già raccolte, selezionate, confezionate, pronte e fresche dal fruttivendolo sotto casa? Semplicemente perché raccogliere le mele dall’albero è bello, divertente e autentico. È un’esperienza che appaga e le mele poi risultano ancora più buone!

MelaColgo si svolge ogni venerdì, sabato e domenica, dal 12 settembre al 19 ottobre, al mattino e al pomeriggio, in agriturismi selezionati delle valli di Non e di Sole, Ambasciatori di Melinda. Il punto di ritrovo è presso la struttura scelta, da cui partirà una passeggiata guidata nel frutteto con un esperto contadino. Si potranno raccogliere in prima persona 5 kg di mele direttamente dagli alberi, godere una merenda con specialità a base di mela e ricevere un buono omaggio da utilizzare a Mondomelinda, il centro visitatori del Consorzio Melinda.

Un’esperienza divertente, unica ed appagante vissuta all’aperto assieme al contadino, che farà conoscere da vicino il mondo della mela e svelerà tutti i suoi segreti.

Si tratta di un’iniziativa davvero unica che si inserisce perfettamente in uno scenario, quello delle valli del Noce, che in autunno si trasforma in un palcoscenico naturale di colori, emozioni e profumi. Una destinazione completa, dove l’accoglienza è ancora un’arte sincera, tramandata di generazione in generazione. Ogni giornata è un invito alla scoperta, tra meleti rigogliosi, i castelli immersi nella quiete ma ancora aperti e visitabili, borghi pittoreschi e le suggestive sfumature del foliage.

INFO UTILI

Cosa comprende il pacchetto MelaColgo?

– – La visita all’azienda agricola, con passeggiata nel frutteto e spiegazione da parte del contadino della propria attività​

– – L’esperienza in prima persona della raccolta delle mele direttamente dalla pianta​ (5Kg)

– – merenda a base di prodotti trasformati dalla mela (succo, strudel, mele secche ecc.)​

– – un BUONO valido per un omaggio da ritirare a Mondomelinda, il centro visitatori del Consorzio Melinda

Quanto costa partecipare a MelaColgo?

– € 25 a persona​

– ​€ 12 bambini da 3 a 10 anni (accompagnati da almeno un adulto pagante)

– ​€ 65 pacchetto famiglia (2 adulti + 2 bambini tra i 3 e i 10 anni) con raccolta di una cassa da 15 Kg per l’intera famiglia

– gratuito per i bambini fino a 3 anni

Scopri il calendario completo degli appuntamenti online sul sito www.visitvaldinon.it/it/esperienze/melacolgo e prenota la tua esperienza, le croccanti e succose mele Melinda ti aspettano!