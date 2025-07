APT S. MARTINO DI CASTROZZA (TN) * “DOLOMITINCONTRI ESTATE 2025“: «AL VIA LA 39MA EDIZIONE, AGOSTO SI APRE CON CHIARA FRANCINI»

13.35 - mercoledì 30 luglio 2025

La 39^ edizione della Rassegna Culturale DolomitIncontri inaugurerà il mese di agosto con un appuntamento di grande prestigio che vedrà protagonista l’attrice e scrittrice fiorentina Chiara Francini.

Sabato 2 agosto nel salotto culturale delle Pale di San Martino si parlerà di letteratura attraverso le pagine del romanzo “Le querce non fanno limoni” (Rizzoli), la più recente fatica letteraria di Chiara Francini. Questo libro, che in brevissimo tempo è giunto già alla sua quarta ristampa, sta riscuotendo un ottimo successo di pubblico e critica e saprà senza dubbio incantare anche i numerosi ospiti della sala congressi di San Martino di Castrozza.

“Le querce non fanno limoni” è un romanzo epico, intimo e corale, una storia di Resistenza, di passione, di famiglie scucite e ricucite, di lotte che lasciano cicatrici ma anche la forza di stare in piedi. La storia ruota attorno ad una donna straordinaria, Delia, un’ex partigiana, una donna indimenticabile che affronta la guerra, l’amore e la perdita costruendo – pietra su pietra, voce dopo voce – un luogo reale e simbolico: il Cantuccio, rifugio concreto e ideale, spazio di condivisione, speranza e memoria. Attorno a lei e dopo di lei si muovono Irma, Mauro, Angela, Carlo, Sandro, Lettèria, Gigione e molti altri, personaggi vividi che si intrecciano in una narrazione tessuta come un arazzo di voci, dialetti, cicatrici e sogni.

Ambientato tra Firenze e Campi Bisenzio, “Le querce non fanno limoni” dà corpo alla Storia con la “s” maiuscola – le torture a Villa Triste, la Liberazione, la strage di piazza Fontana, le contraddizioni della sinistra extraparlamentare – ma la filtra attraverso i gesti quotidiani, i silenzi, le pentole sul fuoco, le parole non dette. Ogni pagina è intrisa di una lingua viva che alterna lirismo e parlato popolare, una lingua che canta, piange, resiste. È un romanzo sull’eredità – politica, affettiva, ideologica. Sul modo in cui la memoria passa, si nasconde, si rivela. E sul coraggio di non farsi travolgere dal passato, ma di comprenderlo per poter andare avanti. “Le querce non fanno limoni” è un romanzo storico, sì. Ma è anche un romanzo dell’esistenza, un romanzo che si interroga su cosa voglia dire resistere: all’ingiustizia, al disincanto, al dolore, al tempo. E lo fa con una scrittura insieme colta e piena di umanità, che accoglie ogni personaggio come fosse una storia vera, da proteggere. Perché una vita felice significa aver combattuto.

Chiara Francini, nata a Firenze e cresciuta a Campi Bisenzio, è un’attrice e una scrittrice. Collabora con La Stampa come editorialista. Per Rizzoli ha pubblicato i romanzi bestseller “Non parlare con la bocca piena” (2017), “Mia madre non lo deve sapere” (2018), “Un anno felice” (2019) e “Il cielo stellato fa le fusa” (2020).

Il lungo cammino della 39^ edizione della Rassegna Culturale DolomitIncontri proseguirà mercoledì 6 agosto con Giuseppe Cruciani che presenterà il libro “Ipocriti!” (CAIRO), venerdì 8 agosto con Francesco Vidotto e il libro “Onesto” (Bompiani) mentre sabato 9 agosto Erri De Luca presenterà il libro “L’età sperimentale” (Feltrinelli).

Tutti gli appuntamenti in ambito della 39^ edizione della Rassegna Culturale DolomitIncontri si svolgeranno a San Martino di Castrozza alle ore 18.00 presso la sala congressi del Palazzo Sass Maor, salvo diversa indicazione.