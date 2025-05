APT GARDA DOLOMITI (TN) * “TRENTINO EXPERIENCE 2025“: «TRA SPORT – ENOGASTRONOMIA – CULTURA – TRADIZIONE»

11.31 - giovedì 8 maggio 2025

Garda Trentino Experience per regalarsi nuove emozioni. Quest’anno il calendario delle proposte si articola in quattro aree tematiche e si arricchisce di nuove opportunità per esplorare ogni angolo del territorio, in tutte le stagioni, e apprezzarne i sapori.

Per il 2025 le Garda Trentino Experience si rinnovano, confermandosi come uno degli strumenti più efficaci per scoprire le eccellenze del territorio in ogni stagione dell’anno, dal Lago di Garda alla Valle dei Laghi, dalla Valle di Ledro a Comano fino alla Val di Gresta.

Più categorie, più proposte, più emozioni: le Garda Trentino Experience sono ora organizzate in quattro grandi aree tematiche – Sport, Enogastronomia, Cultura e Tradizione, Star bene nella natura – per accompagnare ospiti, residenti e operatori turistici in un viaggio emozionante alla scoperta di tutto l’ambito turistico.

Molte le proposte confermate, tra cui i grandi classici come i Forti del Monte Brione o il percorso del Mondo Ponale, accanto a nuove esperienze pensate per ampliare l’offerta e coinvolgere sempre più operatori del territorio. Particolare attenzione sarà dedicata al settore enogastronomico, con degustazioni curate dai vignaioli locali – soprattutto della Valle dei Laghi – e alla valorizzazione della zona di Ledro, dove sono in programma numerose attività inedite rispetto agli anni precedenti.

Il progetto, nato nel 2021, continua quindi ad evolversi, anno dopo anno: le proposte infatti non si concentrano più solo nei mesi estivi ma si distribuiscono durante tutto l’anno, arricchendo anche i grandi eventi come il Bike Festival o DiVinNosiola con experience dedicate, integrate nei programmi ufficiali, che hanno avuto un grandissimo successo.

Un impegno importante è stato dedicato anche al sostegno dei fornitori locali, incoraggiati a sviluppare nuove proposte ed accrescere le proprie competenze commerciali attraverso la creazione di esperienze autentiche e innovative. Ad oggi sono più di quaranta le experience già disponibili, con l’obiettivo di arrivare a oltre cento proposte durante la stagione.

Le Garda Trentino Experience – fruibili in italiano e inglese, e molte anche in tedesco – sono prenotabili online sul sito www.gardatrentino.it/experience e presso i punti info di APT Garda Dolomiti, molte delle quali con tariffe agevolate per i possessori di Garda Guest Card e Crew Card.

“Siamo davvero orgogliosi del calendario delle Garda Trentino Experience, che negli anni si è arricchito diventando una raccolta autentica del meglio che il nostro territorio ha da offrire. Ogni esperienza è pensata per raccontare la nostra identità e per permettere a chi ci visita di trovare quella più vicina ai propri interessi e passioni. È un passo concreto verso un’accoglienza di qualità, che valorizza il territorio in modo autentico e sostenibile,” ha dichiarato Silvio Rigatti, Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A.