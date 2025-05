UILTRASPORTI – TRENTINO * VIABILITÀ – PARCHEGGIO DIETRO OSPEDALE S. CHIARA: «GIUNTA COMUNALE NUOVA, PROBLEMI VECCHI»

11.08 - giovedì 8 maggio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Giunta comunale nuova, problemi vecchi. Finita la campagna elettorale possiamo riprendere le nostre dimostranze sui problemi della viabilità della città di Trento. Questa segnalazione si ripercuote sugli autobus e di conseguenza sulla puntualità dei mezzi pubblici e sui pochi tempi di riposo ai capolinea degli autisti. Stiamo parlando del parcheggio dietro l’ospedale Santa Chiara.

L’azienda Trentino Trasporti ha già segnalato più volte il problema al comune e nessuna risposta risolutiva. Il problema è che quando il parcheggio è pieno esce il segnale rosso e le autovetture aspettano davanti alla stanga, qualcuno che esca ma nel frattempo si forma una colonna di macchine che di fatto blocca la strada che gira attorno all’ospedale.

Questo succede a varie ore del giorno. Le soluzioni non dobbiamo trovarle noi ma qualcosa bisogna fare. Le persone spesso se la prendono con gli autisti per i ritardi degli autobus senza rendersi conto che spesso sono dati da situazioni che vanno oltre le capacità di un pilota di aerei. Corsie preferenziali assenti ciclabili come piste aereoportuali, speriamo nel futuro assessore alla mobilità che ragioni per un trasporto pubblico efficiente e non di ciclabili e “sopra ciclabili “che spesso non vengono usate dai ciclisti.

*

Nicola Petrolli

Segretario Uiltrasporti