APT ALPE CIMBRA (TN) * SPORT INVERNALI: «A FEBBRAIO RITORNA LA MILLEGROBBE IN VERSIONE 3.0, NASCE LA MINI1000 PER I PIÙ PICCOLI»

20.54 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

////

Il 21 e 22 febbraio prossimi torna la Millegrobbe sull’Alpe Cimbra in versione 3.0, manifestazione che in passato ha scritto importanti pagine dello sci di fondo nazionale ed internazionale. Il Team Futura di Lavis grazie al contributo della Apt Cimbra, del comune di Lavarone e dei gestori del centro fondo Millegrobbe e della Malga Millegrobbe tornerà a riproporre quest’anno l’appuntamento con una nuova formula votata al futuro strizzando l’occhio anche ai più giovani talenti trentini e non solo.

Per la prima volta infatti l’evento, oltre ad assegnare titoli master il sabato, vedrà i più giovani cimentarsi sugli sci stretti la domenica. La determinazione ed il prezioso supporto garantito dall’Azienda per il Turismo dell’Alpe Cimbra in collaborazione con i gestori del centro del fondo della rinomata e apprezzata località trentina hanno fatto sì che grazie al nuovo impianto di innevamento artificiale con bacino di raccolta dell’acqua si potesse finalmente tornare a gareggiare potendo garantire in ogni caso l’evento. Detto fatto l’associazione Team Futura, da sempre innamorata di questi posti, ha preso la palla al balzo accettando la sfida. Ma la fortuna aiuta gli audaci e grazie anche alle ultime copiose nevicate scese sull’Alpe da domenica scorsa la garanzia di un grande evento è pressoché già una certezza.

Le date da segnare in calendario sono quelle del 21 e 22 febbraio, con gare esclusivamente in tecnica libera (skating) sia il sabato, valida per l’assegnazione dei titoli di campione italiano amatori e master oltre che per l’assegnazione di punti del circuito di Coppa Italia master, e anche la domenica per i più piccoli.

Tutti i segnali positivi raccolti nei mesi scorsi dagli organizzatori hanno portato inoltre a rivisitare anche se solo in parte la vecchia formula della Millegrobbe. proponendo per gli adulti una classifica sui 2 giorni che premierà i vincitori della Millegrobbe con la sommatoria dei tempi ottenuti nelle 2 tappe di gara.

“Ci aspettiamo un evento di ottimo livello e soprattutto molto partecipato – precisa il direttore di gara Silvano Berlanda – in un periodo del febbraio olimpico per il Trentino in cui non si gareggerà praticamente da nessuna parte tranne che a Malga Millegrobbe dove sarà anche possibile seguire le 2 gare conclusive delle olimpiadi la 50km maschile e la 30km femminile su un maxi schermo tutti assieme tra appassionati del fondo”.

I tracciati di gara verranno definiti nei prossimi giorni in virtù delle ultime copiose nevicate.

Saranno ben 11 i titoli tricolori in palio in campo Master nella gara del sabato, in virtù delle categorie previste dal regolamento.

Sabato 21 febbraio, come anticipato, si svolgeranno le gare in tecnica libera, con amatori maschi, master 1, master 2 e master 3 maschi impegnati sulla distanza di 30 chilometri, mentre gli uomini delle categorie master 4 e master 5 si confronteranno su un percorso di 15 chilometri, lo stesso che ospiterà le prove riservate alle cinque categorie femminili (amatori e master F1, F2, F3 e F4).

Domenica 22 febbraio invece si replicherà sempre in tecnica libera, ma su distanze inferiori nella tappa dei campionati trentini circuito Conad con Baby e Cuccioli, circuito Casse Rurali Trentine con Ragazzi e Allievi ed infine circuito Cavit con Giovani, Senior e Master i quali gareggiando anche il sabato potranno competere per il titolo assoluto della MILLEGROBBE 3.0. Ben 20 le categorie in premiazioni solo la domenica oltre alle 4 degli assoluti sulle 2 tappe portano a 35 podi in un solo week end di gare che vedrà gareggiare oltre 600 concorrenti dai cuccioli under 8 fino ai master 5 potenzialmente con una forbice generazionale di quasi 80 anni …

L’alpe Cimbra da sempre è un territorio dinamico votato alla pratica sportiva in una natura da sogno e la piana della Malga Millegrobbe nello specifico risulta essere uno dei più bei anfiteatri naturali per poterla svolgere aggiungendo scenari da favola che d’inverno con il manto bianco rendono la location trentina una delle più suggestive ed apprezzate per fare lo sci di fondo.

Appuntamento fissato per l’ultimo week end di febbraio da non mancare…

www.teamfutura.it