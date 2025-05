APSS TRENTINO * OPEN DAY VACCINALE HPV: «PER L’IMMUNIZZAZIONE CONTRO IL PAPILLOMA VIRUS, APPUNTAMENTO IL 10/5»

19.54 - giovedì 8 maggio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Si rinnova l’appuntamento con l’open day vaccinale anti Papilloma virus, come ogni secondo sabato del mese. Il prossimo sabato 10 maggio, dalle 9 alle 12, sarà quindi possibile vaccinarsi senza prenotazione nei vari centri vaccinali dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. La vaccinazione è gratuita per i maschi fino ai 30 anni e per le donne fino ai 40. È sempre possibile vaccinarsi anche nelle sedute vaccinali settimanali (in questo caso il vaccino va prenotato al Cup on line o telefonico (0461 379400 da cellulare – 848 816 816 da telefono fisso), oppure tramite l’App TreC+.

La vaccinazione è gratuita per gli iscritti al Servizio sanitario provinciale che non abbiano ancora completato il ciclo vaccinale contro il Papilloma virus. La campagna vaccinale, attiva fino al 2027, ha l’obiettivo di aumentare la copertura vaccinale contro il virus HPV, riducendone la diffusione e abbassando il rischio di sviluppare lesioni precancerose che potrebbero evolvere in forme tumorali. I soggetti più giovani continuano a essere invitati alla vaccinazione tramite lettera inviata a domicilio.

Il Papilloma virus (HPV) può causare tumori maligni in diverse sedi, tra cui il sistema uro-genitale (vulva, vagina, pene, ano) e la testa-collo (orofaringe), oltre a lesioni benigne come i condilomi ano-genitali (verruche), che influiscono negativamente sulla qualità della vita. Il tumore più frequentemente associato all’HPV è il carcinoma del collo dell’utero, riconosciuto dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) come il primo tumore completamente attribuibile a un’infezione virale. Aumentare la copertura vaccinale rappresenta quindi una strategia fondamentale per ridurre significativamente il rischio di queste malattie e contribuire alla prevenzione del cancro in entrambi i sessi. Il vaccino anti HPV, sicuro ed efficace in tutte le fasce d’età, può essere considerato un vero e proprio vaccino contro il cancro.

L’OMS raccomanda la somministrazione del vaccino (sia ai maschi sia alle femmine) prima dell’inizio dell’attività sessuale, per garantire la massima protezione. Nei soggetti più giovani la risposta immunitaria è particolarmente elevata. È quindi importante non rimandare la vaccinazione, per non perdere l’opportunità di protezione prima dell’esposizione al virus con i primi rapporti sessuali.

Studi clinici hanno dimostrato l’efficacia della vaccinazione anche in età adulta, in particolare fino ai 50 anni, fascia in cui aumenta l’incidenza dell’infezione. Pur con una possibile minore efficacia in presenza di contagi pregressi, il vaccino resta altamente raccomandato anche per gli adulti, uomini e donne. Nelle donne adulte il vaccino previene infezioni da ceppi non ancora contratti e riduce significativamente il rischio di sviluppare patologie correlate. La risposta anticorpale generata dalla vaccinazione è inoltre più intensa e duratura rispetto a quella prodotta da un’infezione naturale, offrendo una protezione efficace anche in caso di esposizione già avvenuta.

Attualmente viene somministrato il vaccino 9-valente, che protegge contro nove ceppi del virus HPV, compresi quelli responsabili dell’insorgenza dei tumori. Il ciclo vaccinale prevede due dosi (a distanza di 6-12 mesi) fino ai 14 anni e tre dosi dai 15 anni in su (le prime due a 1-2 mesi di distanza e la terza dopo sei mesi dalla prima). L’ideale è completare il ciclo entro un anno, ma in caso di interruzione non è necessario ricominciare: si riprende da dove si era interrotto. Il vaccino ha dimostrato un’eccellente durata di protezione e ad oggi non ci sono evidenze scientifiche della necessità di un richiamo. Gli effetti collaterali del vaccino sono generalmente lievi e temporanei, come dolore nel sito di iniezione o febbre lieve. Per avere maggiori informazioni sulla campagna vaccinale e saperne di più sul virus HPV e i rischi ad esso collegati, è disponibile una sezione dedicata sul sito di Apss.

Open day – indirizzi centri vaccinali

ARCO – Palazzo Le palme – largo Arciduca d’Asburgo 1

BORGO VALSUGANA – Ospedale – viale Vicenza 9

CAVALESE – Centro Congressi Palafiemme – via Fratelli Bronzetti 64

CLES – Palazzina ex-geriatrico – via Degasperi 41

MEZZOLOMBARDO – Centro sanitario San Giovanni – via degli Alpini 11/A

PERGINE VALSUGANA – Ospedale riabilitativo Villa Rosa – via Spolverine 84

ROVERETO – Casa della Comunità – Vicolo Paiari 13

TIONE DI TRENTO – viale Dante 25

TRENTO – Centro vaccinale – via Conci 84