ANGELI (CONSIGLIO PAT – NOI TRENTINO) * SCUOLA: «CORSO ANNUALE PER L’ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE, PIÙ OPPORTUNITÀ PER I GIOVANI TRENTINI»

Capes: più opportunità per i giovani trentini. Nella seduta di oggi pomeriggio, la Quinta Commissione legislativa ha espresso parere positivo sulla proposta di deliberazione della Giunta provinciale riguardante l’aggiornamento e l’estensione di un ulteriore anno formativo del “Programma pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi 2024/2025 e 2025/2026” . Come membro della Commissione, sono particolarmente soddisfatta di constatare che la Provincia stia investendo con sempre maggiore determinazione nel settore della formazione professionale.

Si è infatti passati da una quota del 10-12% a ben il 56% di studenti che scelgono il Corso Annuale per l’Esame di Stato di Istruzione Professionale (CAPES). La Provincia ha nel tempo più che raddoppiato le opportunità per i ragazzi di frequentare il quinto anno e sostenere lo specifico esame di stato, ampliando l’offerta formativa anche ai territori di Arco, Borgo, Cles, Ossana e Tesero, superando così la precedente concentrazione su Trento e Rovereto. Si tratta di segnali importanti che indicano un cambiamento di paradigma: la formazione professionale non può essere più una seconda scelta o un’alternativa di serie B, bensì un percorso formativo con pari dignità rispetto agli altri, centrato sul saper fare e sulle competenze pratiche.

Questo approccio è cruciale per la crescita complessiva della nostra Provincia. I percorsi di formazione professionale contribuiscono in modo decisivo al rafforzamento del tessuto economico e occupazionale del territorio trentino, rispondendo sia alle aspirazioni dei giovani sia alle esigenze del mercato del lavoro, che richiede con sempre maggiore insistenza manodopera qualificata e specializzata.

