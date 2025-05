A.C. TRENTO * CALCIO: «FIRMATO L’ACCORDO CON ASD VELA PIEDICASTELLO, NASCE “TRENTO VELA ACADEMY«»

16.05 - sabato 3 maggio 2025

È stato siglato l’accordo di collaborazione tra A.C. Trento 1921 e Asd Vela Piedicastello. Il Club di via Sanseverino garantirà supporto tecnico e organizzativo al club cittadino che assumerà la nuova denominazione di Trento Vela Academy.

A.C. Trento 1921 e Asd Vela Piedicastello stringono un accordo di collaborazione che garantirà a quest’ultimo supporto tecnico e organizzativo per favorirne ulteriormente lo sviluppo. L’iniziativa si inserisce all’interno del Patto Trentino, il progetto promosso da A.C. Trento 1921 e volto a creare una rete virtuosa tra le società del territorio.

La firma dell’intesa è avvenuta allo Stadio Briamasco alla presenza del Presidente di A.C. Trento 1921, Mauro Giacca, del Presidente dell’Asd Vela Piedicastello, Francesco Digregorio e del Presidente della Trento Academy, Fabrizio Brunialti. A.C. Trento 1921 metterà infatti a disposizione del Vela Piedicastello il proprio know-how tecnico e gestionale, contribuendo all’ulteriore strutturazione e crescita della realtà calcistica. Proprio per suggellare questa nuova collaborazione, il club cambierà denominazione in Trento Vela Academy. Si tratta di un’iniziativa che conferma la volontà della società gialloblù di essere un punto di riferimento per il movimento calcistico provinciale.