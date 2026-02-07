Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA TN-AA

PAT * VALANGA IN VAL CEREMANA: «QUATTRO PERSONE COINVOLTE, INTERVENTO DI ELICOTTERI E SOCCORSO ALPINO»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
13.59 - sabato 7 febbraio 2026

Una valanga in val Ceremana. Alle 12.29 una valanga si è staccata in località Forte Buso, a circa 2100 metri di quota, sotto cima Colbricon, in val Ceremana, nel Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino. Secondo le prime notizie ci sarebbero 4 persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti due elicotteri di Trentino Emergenza e le squadre del Soccorso Alpino con un’unità cinofila. Presenti anche le unità cinofile della Polizia di Moena e della Guardia di Finanza.

Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA TN-AA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.