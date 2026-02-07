PAT * VALANGA IN VAL CEREMANA: «QUATTRO PERSONE COINVOLTE, INTERVENTO DI ELICOTTERI E SOCCORSO ALPINO»

13.59 - sabato 7 febbraio 2026

Una valanga in val Ceremana. Alle 12.29 una valanga si è staccata in località Forte Buso, a circa 2100 metri di quota, sotto cima Colbricon, in val Ceremana, nel Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino. Secondo le prime notizie ci sarebbero 4 persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti due elicotteri di Trentino Emergenza e le squadre del Soccorso Alpino con un’unità cinofila. Presenti anche le unità cinofile della Polizia di Moena e della Guardia di Finanza.