PAT * «”PEDIES”: IN ONDA SABATO 30 AGOSTO LA PUNTATA #501, ROTOCALCO LADINO SU TRENTINO TV DEL COMUN GENERAL DE FASCIA»

13.50 - sabato 30 agosto 2025

Torna l’appuntamento settimanale con “Pedies”, il rotocalco ladino di informazione, giunto alla puntata n. 501.

Grande festa a Colle Santa Lucia per ricordare i 20 anni di attività dell’Istituto culturale ladino “Cesa de Jan”, istituito per volontà dei ladini di Livinallongo del Col di Lana, Colle Santa Lucia e Cortina d’Ampezzo, oggigiorno comuni del bellunese, che non vogliono dimenticare le proprie radici nonché i legami storici e identitari.

I rappresentanti politici e culturale dei territori del Sella hanno partecipato all’evento, segno di vicinanza ai cugini di Soramont, in una giornata di grande importanza storica, culturale e identitaria.

Giovedì 21 agosto, nella stupenda location dell’Agritur Agua Biencia a Pera, i rappresentanti delle società di impianti a fune della val d Fassa hanno organizzato un momento di incontro coi rappresentanti istituzionali per confrontarsi, parlare delle novità e con l’occasione offrire al Procurador del Comun General de Fascia, Edoardo Felicetti, un’opera realizzata in occasione dei 50 anni di Dolomiti Superski, che simboleggia la forza della collaborazione.

Infine un nuovo appuntamento della rubrica “Lesc: cuchèr te ogne piz e cianton”, dedicata alla scoperta di luoghi e le particolarità che li caraterizzano.

Con Raffaele Rizzi, studioso di storia locale, siamo andati a esplorare Fontanazzo, una piccola frazione che si divide tra Fontanazzo di sopra e di sotto, e che cela storie curiose.

Il suo nome “Locum Vundenates in Nevis” si trova nel primo e più antico documento ralativo alla val di Fassa, datato 1143.

I servizi di questa settimana, redatti da Riccardo Zanoner vengono presentati con la voce di Angela Pederiva.

Realizzato con il sostegno del Comun General de Fascia, della Provincia autonoma di Trento e della Regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol, “Pedies” è in onda su Trentino Tv – canale 10 Prov. TN – ogni sabato alle 18.00, la domenica alle ore 13.30 e il lunedì alle ore 11.30.

Il programma inoltre viene trasmesso anche su AltoAdige TV – canale 11 Prov. BZ – ogni domenica alle 18.00.

Tutte le puntate sono presenti anche sul canale youtube della TV Ladina a questo link: https://www.youtube.com/@TvLadina

oppure si possono vedere i servizi singolarmente sul profilo Facebook di TV Ladina https://www.facebook.com/TelevijionLadin.