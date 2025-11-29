PAT * «NASCE AD AVIO IL FAN CLUB DELLA PROMESSA DEL CICLISMO MAGAGNOTTI, ALL’INAUGURAZIONE IL PRESIDENTE FUGATTI E L’ASSESSORE TONINA»

16.10 - sabato 29 novembre 2025

Il paese che ha dato i natali al due volte campione del mondo dell’inseguimento a squadre juniores, Alessio Magagnotti, è da oggi anche in prima fila tra i suoi sostenitori. È infatti la comunità di Avio a dare vita al Fan Club ufficiale del giovanissimo atleta trentino, confermatosi come un vero fuoriclasse nelle competizioni europee e internazionali juniores.

L’organizzazione di supporto, che sarà attiva anche nella predisposizione di eventi ad hoc, è stata presentata oggi nell’abitato della bassa Vallagarina alla presenza del presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, dell’assessore provinciale alla salute, politiche sociali e cooperazione, Mario Tonina, del presidente del Consiglio provinciale di Trento, Claudio Soini, del sindaco Claudio Fracchetti, dell’onorevole Vanessa Cattoi, del presidente della Federazione italiana ciclismo, Renato Beber, e degli esponenti delle società sportive locali e del nuovo Fan Club.

“Alessio è un orgoglio non solo per la comunità di Avio, ma per tutto il Trentino. Certamente alla base del suo impegno c’è una grande capacità, sostenuta da rigore, responsabilità, serietà e dall’appoggio di un’intera comunità. Come Provincia abbiamo iniziato un percorso di investimento sulle strutture per dare al ciclismo trentino le migliori infrastrutture, anche in vista dei Mondiali di ciclismo del 2031, su cui stiamo lavorando. L’obiettivo è avvicinare sempre più giovani a questa disciplina, e in questo Alessio è un esempio per tutti”, ha affermato il presidente Fugatti.

All’evento, tenutosi nella sala del Consiglio comunale di Avio, alla presenza di molti cittadini e sostenitori di Magagnotti, è intervenuto anche l’assessore Tonina, evidenziando come la nascita del Fan Club sia un’occasione per “incoraggiarlo a raggiungere nuovi traguardi e ad affrontare nuove sfide”. “Il nostro vuole essere un augurio – ha aggiunto l’esponente di Giunta – per il futuro di Alessio, e un’opportunità per ribadire come il suo sia un esempio di impegno, passione e dedizione per tutti i nostri giovani. Ricordiamo che sport e salute vanno assieme e che svolgere attività fisica è un modo non solo per fare prevenzione, ma anche per scoprire un mondo che porta con sé grandi soddisfazioni”.

Durante l’incontro, il presidente Beber ha consegnato alla giovane promessa del ciclismo il trofeo come miglior ciclista trentino dell’anno, mentre il nuovo coordinatore del Fan Club Antonio Benvenuti ha ringraziato i tanti presenti e la famiglia del ciclista, che fin da subito ha creduto nel progetto. “Alessio non è solo un campione, ma un ragazzo che ha iniziato a pedalare qui, nella nostra Sc Avio, dove ogni pedalata è una scoperta e ogni gara un’avventura. Senza squadra nel ciclismo, come nella vita, non si va da nessuna parte”, ha spiegato.

Da parte sua, Alessio Magagnotti ha espresso la sua riconoscenza, ricordando come la crescita sia stata possibile “grazie alla squadra e alla sconfitte”.