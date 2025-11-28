PAT * «LA GIUNTA RICORDA IL FARINA, OMAGGIO AL POLITICO SCOMPARSO»

14.00 - venerdì 28 novembre 2025

La figura di don Marcello Farina è stata ricordata anche dalla Giunta provinciale di Trento che poco fa ha tenuto la propria seduta settimanale.

“È una notizia che genera un sentimento di dolore e commozione – commenta a nome dei colleghi dell’esecutivo il presidente Maurizio Fugatti – lasciando un vuoto difficile da colmare.

Resta il grande esempio che don Marcello ha sempre dato alla nostra comunità, ai credenti ed ai laici, ma anche a tante generazioni di giovani che ha saputo affascinare con la sua fede, la sua cultura e la dolcezza che rafforzava il rigore e la coerenza del suo messaggio”.