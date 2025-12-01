PAT * «EVENTI METEOROLOGICI ESTREMI E PROGETTO X-RISK-CC, IL 3 DICEMBRE AL MUSE PIANO D’AZIONE»

09.10 - lunedì 1 dicembre 2025

Migliorare la preparazione delle regioni dell’Arco Alpino di fronte agli eventi meteorologici estremi è l’obiettivo del progetto europeo X-Risk-CC, che presenterà i suoi risultati e le prospettive future in un evento finale aperto al pubblico mercoledì 3 dicembre alle ore 17 al Muse – Museo delle Scienze di Trento.

I cittadini interessati sono invitati a partecipare. I tecnici del Servizio Prevenzione rischi e Cue, del Servizio Bacini montani e di Appa, che hanno seguito il progetto per conto della Provincia autonoma di Trento, illustreranno quanto è stato fatto nel corso degli ultimi tre anni e le azioni previste per affrontare le sfide future.

X-Risk-CC è un progetto Interreg Alpine Space e coinvolge partner di Italia, Austria, Germania, Francia e Slovenia. Il gruppo di lavoro comprende centri di ricerca come Eurac Research di Bolzano e la Technische Universität München, oltre a partner operativi come i sistemi di Protezione civile di Trento e Bolzano.

In Trentino, le valli di Fiemme e Fassa – duramente colpite dalla tempesta Vaia – sono state scelte come area pilota. Qui si sono svolti tre workshop partecipativi che hanno coinvolto direttamente gli operatori impegnati nella gestione dell’emergenza.

L’obiettivo è stato duplice: da un lato analizzare i punti di forza e le criticità dell’attuale sistema di gestione, dall’altro valutare come le variazioni del clima potranno influenzare in futuro la frequenza e l’intensità degli eventi meteorologici estremi.

Il risultato finale del progetto è un piano d’azione operativo dettagliato e multifattoriale, pensato per preparare le istituzioni e la comunità ad affrontare con maggiore efficacia i rischi emergenti. Non si tratta di un documento statico, ma di uno strumento dinamico, volto a migliorare la capacità di risposta e la resilienza del territorio.

L’obiettivo principale che guida l’applicazione del piano è di natura preventiva: assicurare che il territorio sia pronto ad affrontare scenari di rischio in evoluzione, garantendo la continuità dei servizi essenziali, la sicurezza dei cittadini e la tutela del patrimonio ambientale ed economico anche in contesti di crisi.