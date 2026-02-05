Popular tags:
DIRETTA VIDEO STREAMING TN-AA

QUESTURA TRENTO * POTENZIAMENTO TERRITORIO: «PRESENTAZIONE STAMPA NUOVI AGENTI E VICE ISPETTORI, IN DIRETTA VIDEO “OPINIONE”» (5/2 – ORE 09.30) – (PHOTOGALLERY)

09.36 - giovedì 5 febbraio 2026

Diretta video live streaming by: Agenzia giornalistica Opinione (riprese video: Maurizio Daldon)

 

 

 

 

 

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Giovedì 5 febbraio p.v., alle ore 9.30 presso i locali mensa siti al piano interrato della Questura, è prevista la presentazione degli agenti e dei vice ispettori della Polizia di Stato, destinati a potenziare il controllo del territorio, recentemente assegnati alla Questura, ai Commissariati distaccati e alle Specialità della Polizia di Stato della Provincia di Trento, alla presenza delle massime cariche comunali e provinciali.

